Вечерний@Калининград: судебное эхо K!nRock'а, сюрпризы ЖКХ и игры ценников

Уже больше полугода минуло с момента скандала с 30-летием фестиваля K!nRock, который сначала перенесли, а затем и вовсе отменили, а страсти вокруг этой темы все не улягутся. Более того, они «перетекли» в юридическую плоскость.

Как сообщили «Новому Калининграду» в облсуде, пятый участок Ленинградского района получил 12 аналогичных исков в адрес «Управляющей компании «Кинрок», в которых заявители просят не только вернуть им стоимость фестивальных билетов и неустойку, но и настаивают на компенсации морального вреда и штрафе за отказ удовлетворить требования потребителя в добровольном порядке. «Часть заявлений рассмотрена, часть ещё в производстве суда», — уточнили в пресс-службе, отметив, что один из заявителей уже отсудил у организаторов 27 000 рублей, и предположив, что аналогичные иски могли поступать и на другие участки.

Президент K!nRock'а Андрей Феоктистов в свою очередь уверяет, что «Управляющая компания «Кинрок» не получила денег от продажи билетов, все собранные средства находятся у ООО «Кассир.Ру», а за скандалом вокруг фестиваля стоят горвласти. «Мы не продавали билеты и деньги не получали. Это всё часть лживой клеветнической кампании городской администрации, на которую мы также подаём в суд от рок-ассоциации и неопределенного круга лиц. Мы понимаем, что люди обиделись, но и нас на такие деньги поставили! Мы угорели на 6 с лишних миллионов!» — заявил Феоктистов. И традиционно пообещал, что K!nRock обязательно вернется. Правда, на фоне «холодной войны» с горадминистрацией планы организаторов провести в обозримом будущем скандальный рок-фестиваль в Калининграде выглядят уж как-то слишком эфемерно. Хотя до сентября еще есть время наладить мир.





Если с судьбой K!nRock'а все довольно туманно, то с нововведениями в сфере ЖКХ дела обстоят предельно ясно: одни изменения уже вступили в силу, другие грядут в ближайшие месяцы. И далеко не все порадуют собственников жилья и плательщиков «коммуналки». Чего стоит хотя бы обязанность согласовывать с органами местного самоуправления замену батареи в собственной квартире. Не все гладко и с новой графой «о перерасчетах за жилищно-коммунальные услуги». Как пояснили в министерстве регионального контроля области, «работать перерасчет может как в большую, так и в меньшую сторону. Если в течение года потребление электроэнергии, воды и тепла превысит установленные нормы, жителям придется компенсировать возникающий перерасход. Предположительно, в холодные месяцы вероятность дополнительных расходов будет только расти». Есть подозрение, что подобная «вероятность» очень быстро станет обычным явлением. Какие еще коммунальные «сюрпризы» ждут нас в 2025-м — читайте в нашем материале.

Февральское повышение цен, ожидаемо последовавшее за индексацией соцвыплат, калининградские ритейлеры немного смягчили к началу марта. Список подешевевших позиций из условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» впервые за долгое время оказался длиннее перечня того, что подорожало. Подробности — в нашем обзоре.





В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» собрал свежие предложения от работодателей региона. Традиционно мы выбираем низкооплачиваемые и высокооплачиваемые позиции. В начале марта в топ вошли экскаваторщик, ветеринар, кладовщик-грузчик и медсестра процедурного кабинета. Кто из них может рассчитывать на достойную зарплату — рассказываем в материале по ссылке.