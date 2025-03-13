Вечерний @Калининград: жертвы дороги, экологи против инвесторов и афиша

«Сохранить нельзя вырубить» — важную запятую в этом предложении поставили власти Калининграда, выдав очередные порубочные билеты ради строительства Северного обхода. Среди других подобных разрешений два новых выделяет один нюанс. Снести предстоит ровно то количество зелёных насаждений, которые ещё в марте 2024 года предполагалось сохранить. Речь идёт о 1257 деревьях и 56 кустарниках. Прибавьте к этому 8827 деревьев и 28 кустарников, снос которых был одобрен в рамках указанного проекта ранее — цифра получается совсем нерадостная. Количество деревьев, которые необходимо сохранить, теперь равно нулю. При этом проект компенсационного озеленения остался прежним — на 8189 деревьев и 61 кустарник высотой от 0,5 до 1,5 метра. Видимо, строительство, как и красота, требует жертв.


Противостояние экологов и компании, которая намерена реализовать в посёлке Рыбачий на Куршской косе крупный инвестиционный проект, вступает в новую фазу. Накануне федеральный «Экспертный совет по заповедному делу» направил обращение в адрес Министра природных ресурсов и экологии РФ с просьбой отказать в согласовании инвестпроекта на косе. «Новый Калининград» решил выяснить, станет ли письмо экспертов точкой в споре и предпринимались ли сторонами конфликта другие шаги для достижения своих целей.


В «чёрный список» регионального минконтроля угодили три управляющие компании области. Их объединяют не только неоднократные нарушения, многочисленные жалобы собственников жилья и низкое качество, а порой и отсутствие предоставляемых услуг, но и одна фамилия учредителей. Как власти борются с недобросовестными коммунальщиками, рассказал и.о. министра регионального контроля Денис Белозёров.


«Афиша Нового Калининграда» подготовила традиционный обзор самых интересных событий предстоящих выходных. В нём вы найдёте анонсы выступлений Григория Лепса, группы «Ундервуд», Александра Иванова и «Рондо», узнаете, как попасть на бесплатную экскурсию в музей и где посмотреть иммерсивный спектакль. Без футбола, конечно, тоже не обошлось.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использован скриншот видео ЦУР Калининградской области

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