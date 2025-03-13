Вечерний @Калининград: жертвы дороги, экологи против инвесторов и афиша

«Сохранить нельзя вырубить» — важную запятую в этом предложении поставили власти Калининграда, выдав очередные порубочные билеты ради строительства Северного обхода. Среди других подобных разрешений два новых выделяет один нюанс. Снести предстоит ровно то количество зелёных насаждений, которые ещё в марте 2024 года предполагалось сохранить. Речь идёт о 1257 деревьях и 56 кустарниках. Прибавьте к этому 8827 деревьев и 28 кустарников, снос которых был одобрен в рамках указанного проекта ранее — цифра получается совсем нерадостная. Количество деревьев, которые необходимо сохранить, теперь равно нулю. При этом проект компенсационного озеленения остался прежним — на 8189 деревьев и 61 кустарник высотой от 0,5 до 1,5 метра. Видимо, строительство, как и красота, требует жертв.

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Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использован скриншот видео ЦУР Калининградской области