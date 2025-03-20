Вечерний@Калининград: из варяг в главы, непригодные рельсы и на лечение в Москву

20 марта на 42-м заседании Законодательного собрания Калининградской области депутаты одобрили реформу местного самоуправления, заключающуюся в «одноглавости». Теперь глав округов будут выбирать не из числа депутатов местных советов, а из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. При этом глава округа также будет возглавлять администрацию муниципалитета. Так, в 2025 году норму применят в восьми округах региона, где в сентябре будут формировать советы депутатов нового созыва. По словам председателя профильного комитета Заксобрания Дмитрия Киселёва, разработку законопроекта осуществили «в целях совершенствования системы местного самоуправления». Документ приняли сразу в двух чтениях. При этом у присутствующих на заседании депутатов не возникло вопросов по проекту закона к докладчику.

Председатель Заксобрания Андрей Кропоткин и на комитете, и после заседания в четверг пояснил, что у жителей муниципалитетов нередко возникали вопросы по поводу того, к кому обращаться при возникновении проблем. По его словам, нововведение будет эффективным, так как упростит коммуникацию между населением и местным самоуправлением. Не совсем понятно, почему для «одноглавости» нужно буквально повторять этапы становления России, когда ильменские словени, кривичи и другие племена пригласили варягов для управления государством. Возможно, таким образом когда-нибудь в муниципалитетах найдутся свои Рюрики. Но кажется, будто более действенной «одноглавая» система будет в том случае, когда народ сам выберет себе руководителя. Как привлечение во власть стороннего человека и наделение его двойными полномочиями отразится на округах, ещё предстоит узнать. Напомним, что в 2025 году выборы местных советов пройдут в восьми муниципалитетах: Балтийском, Гвардейском, Зеленоградском, Полесском, Славском, Советском, Черняховском округах, Ладушкине.

В Калининграде намерены демонтировать трамвайные пути (обе линии) на улице Пролетарской, в районе башни «Врангель». Председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов отметил, что на том же участке будут организованы два пешеходных перехода к Верхнему озеру. Все указанные работы планируют начать с 31 марта этого года. При этом Администрация Калининграда в комментариях на странице Алексея Беспрозванных в соцсетях назвала трамвайные рельсы на Пролетарской «непригодными для эксплуатации».

В онкологическом центре Калининградской области сломался аппарат лучевой терапии. Один из жителей пожаловался, что в настоящее время в онкоцентре его родственница проходит лечение тяжелого онкологического заболевания, и отметил, что не понимает, почему единственное специализированное лечебное заведение в регионе оказалось не оснащено надлежащим и работоспособным оборудованием. Власти заявили, что из Москвы прилетит компания-представитель поставщика для ремонта оборудования. При этом семь пациентов планируется направить в федеральные центры для прохождения терапии. «Экстренных ситуаций нет. С каждым пациентом работаем индивидуально. Держу вопрос на личном контроле», — сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Расположенный на Балтийской косе форт Западный, приобретённый с торгов летом 2024 года калининградским предпринимателем Игорем Колгановым за 11,9 млн рублей, пережил ещё одну тяжёлую зиму. «Новый Калининград» и ранее писал о разрушениях на историческом объекте, которые ежегодно ему причиняют зимние шторма. На этот раз представители «Балтберегозащиты» рассказали, есть ли возможность защитить от стихии остатки самой западной крепости Калининградской области, а собственник сообщил, какие шаги по её сохранению и будущему использованию он намерен предпринимать.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»