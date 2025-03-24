Вечерний @Калининград: променад на продажу, мусор на сортировку, гены на анализ

В течение месяца жители Калининградской области могут бесплатно узнать уровень защиты своего организма от кори, краснухи, паротита, вирусных гепатитов А, В, С, D и Е. Исследование коллективного иммунитета организует федеральный Роспотребнадзор. Участие в нём смогут принять 3 436 человек, в том числе 1100 детей. Волонтёры от 1 до 17 лет смогут также получить свой «генетический портрет». После прочтения и анализа генома каждый участник узнает о врождённых особенностях усвоения молочных продуктов, индивидуальном уровне усвоения витаминов и минералов, предрасположенности к избыточному весу и безопасных методах его коррекции, генетических основах силы и выносливости. На подготовку «генетического портрета» потребуется около трёх месяцев. Запись на сдачу крови стартовала 24 марта по ссылке. Вопросы можно задать по телефону: +7-921-102-03-45.

Курортно-оздоровительный комплекс «Променад» в Светлогорске — один из первых в списке одобренных правительством региона масштабных инвестиционных проектов, реализованный в Калининградской области (пока что частично). Застройщик получил под строительство первую линию города-курорта, минуя процедуру конкурентных торгов. Что в итоге от этого проекта получила область, на какие поступления может рассчитывать местный бюджет и какие социальные обязательства выполнил инвестор, разбирался «Новый Калининград».

Калининградцы, принимающие участие в раздельном сборе мусора, и жители, которые только готовятся подключиться к этому процессу, часто задают вопросы по поводу дальнейшей судьбы стекла, пластика, макулатуры и металла, оказывающихся в шкафах для раздельного сбора. Чтобы проследить за маршрутом вторсырья от ячейки контейнера до переработки, «Новый Калининград» отправился на полигон в посёлке Круглово, на площадке которого установлен сортировочный комплекс, формирующий мусор в товарные партии. Как это происходит, почему иногда приходится утилизировать уже отсортированное и велик ли объём полезных фракций, рассказал начальник производственной базы «Круглово» Евгений Заколодный.

Жители Холмогоровки стали на шаг ближе к решению инфраструктурных проблем посёлка. Новая дорога до Калининграда теперь существует не только в виде обещаний чиновников. На сайте регионального центра торгов появился анонс закупки на разработку соответствующего проекта. Тем, кто возьмётся за него, полагаются 18,8 млн рублей. Впрочем, до реальной дороги ещё далеко. К строительству смогут приступить после того, как готовый проект получит положительное заключение госэкспертизы. Потребуется время и для поиска подрядчика. Похоже, за жилищным строительством транспортной инфраструктуре пока не угнаться.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»