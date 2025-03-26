Вечерний @Калининград: погоня за депутатами, мир с самокатами и лисы в трамвае

Свидетелями захватывающей истории стали в среду жители Калининградской области, да и остальной России. Следственный комитет громко объявил в федеральный розыск двух муниципальных депутатов из Янтарного и супругу одного из них. По версии следствия, два подвыпивших депутата (и, по всей видимости, супруга одного из них) ночью 23 марта избили 37-летнюю местную жительницу. Женщина опрокинула кадку с деревом у входа в заведение, принадлежащее одному из депутатов. Видимо, в глазах народных избранников это преступление оказалось довольно весомым, что они решили накинуться на женщину вдвоем (или даже втроем, если считать супругу одного из них).

В итоге СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц» и объявил избранников в розыск. Сила слова оказалась велика, и уже в течение нескольких часов в среду был задержан сначала один, а потом и второй фигурант дела. Пришлось давать показания также и супруге одного из них.

Замечу, что оба депутата — представители «Единой России». Их членство в партии было приостановлено сразу после известия об инциденте. Удивления факт партийной принадлежности не вызывает, поскольку представители или сторонники партии власти уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. Чего стоит одно только громкое дело экс-главы исполкома регионального отделения «Единой России» Максима Суворова, осужденного на 15 лет колонии строгого режима за надругательство над мальчиком. Суворов, напомним, в 2021 году баллотировался в облдуму (нынче Заксобрание) и, наверное, имел бы неплохие шансы занять неплохой пост.

После столь грандиозного скандала вполне ожидалось, что «Единая Россия» более жестко будет подходить к выборам тех, кого отправляет на выборы. Но вот опять не получилось. Наверное, не в последнюю очередь из-за того, что в предвыборные списки от этой партии стремятся попасть не только те, кто искренне хочет добра своим избирателям. А и те, кто страдает лицемерием, тщеславием, стяжательством, гордыней и прочими неприятными качествами. С другой стороны, рыба всё же гниёт с головы.

Власти Калининграда не намерены избавляться от прокатных самокатов, однако кикшеринговые компании ожидает ряд ограничений. Пользователи их услуг также будут сталкиваться с запретными зонами, однако их расширение, как и общее снижение максимальной скорости самокатов, будет происходить постепенно. Параллельно в мэрии намерены сорвать ярлык самого раздражающего вида транспорта со средств индивидуальной мобильности. Подробности о том, как это будет происходить, во вторник, 25 марта, сообщили глава администрации Калининграда Елена Дятлова и председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов. Читайте по ссылке.

В Калининграде открыты три арт-остановки с работами местных художников в рамках социокультурного проекта Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), сообщается на сайте компании. Арт-объекты созданы по инициативе ГТЛК и при поддержке администрации Калининграда. «На остановках „ЦПКиО“, „Набережная ветеранов“ и „Рыбная деревня“ размещены работы Евгения Малышева (цифровая живопись с песчаными замками), Александра Буйницкого (маршрутная карта области между огневеющим кафедральным собором и заиндевевшим Домом советов) и автора под псевдонимом FOX (поездка лис на трамвае за крендельками и горячем чаем на закате дня), — сообщили в компании. — Творения мастеров отражают уникальность городской культуры, архитектуры, местных достопримечательностей и содержат отсылки к местным традициям».

Стоит напомнить, что граффити с лисами можно найти в разных районах Калининграда. Они стали появляться на калининградских улицах в 2016 году, этот символ придумал художник с псевдонимом Fox. Авторов граффити с лисой признавали вне закона и даже задерживали в 2019 году. Однако в 2022 году власти сообщили о легализации деятельности уличных художников, рисующих народный символ. Вот теперь лис на трамвае можно увидеть на остановке на «Острове». Хорошо бы еще, чтобы трамвай в перспективе нескольких лет там тоже можно было бы увидеть.

Чем жила Калининградская область ровно 35 лет назад? Жители жаловались на сломанные таксофоны, которые были установлены на улицах, антисанитарию на минирынках, им предлагали собирать макулатуру в обмен на возможность приобрести книги, а поклонники группы «Депеш Мод» спорили с взрослым поколением. Мы продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя апреля.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград», телеграм-канал ГТЛК