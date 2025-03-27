Вечерний@Калининград: транспортные игры, шопинг по выплатам и «пожар» в высотке

Калининградских пассажиров ждет очередное испытание на стрессоустойчивость. Городские власти затеяли «транспортные игры», решив временно ликвидировать два маршрута с целью изучения реального пассажиропотока.

«Ликвидируется автобус № 33 и маршрутка № 75. Вместо них до Родников от ДС „Янтарный“ по ул. Согласия и Гайдара будет ходить троллейбус № 2. Таким образом жители района Советского проспекта смогут добираться до новой поликлиники на Сельме. Также это высвободит часть водителей, которых „ГорТранс“ сможет перекинуть на другие направления», — раскрыли «наполеоновские планы» в горадминистрации. Заодно сообщив о предстоящем корректировании еще двух автобусных маршрутов — № 21 и № 34. На фоне и без того непростой ситуации с общественным транспортом в Калининграде все эти «эксперименты» вряд ли вызовут понимание у горожан. Большинство из которых по традиции узнает о том, что ходивший еще вчера автобус «упразднен», только простояв на остановке энное количество времени и опоздав на работу или учебу. Хотя, возможно, на этот раз власти развесят объявления на остановочных пунктах и в автобусах — и пассажиры встретят «час Х» во всеоружии. Блажен, кто верует. Более же всего удивляет, что изучение пассажиропотока собираются проводить таким странным способом, как ликвидация маршрута. Не получится ли в итоге как с трамваем-«четверкой» на проспекте Победы. А что, нет маршрута — нет пассажиропотока, удобно.





Областные власти определились со списком магазинов, в которых можно будет совершать покупки на средства социальной продуктовой выплаты. В перечень попало 260 торговых точек, в числе которых магазины таких торговых сетей, как «Спар», «Юринат», «Наш продукт» и «Ледяное сердце». К приобретению будут доступны любые продовольственные продукты, за исключением алкогольной продукции. На днях адреса магазинов, где смогут отовариться обладатели соцвыплат, обещают опубликовать на сайте регионального минсоцполитики. Конечно, «шопинг на 2 тысячи» вряд ли окажется существенным, учитывая нынешние цены. Но, памятуя о поговорке про дареного коня, скажем спасибо и на том.

В четверг, 27 марта, региональное управление МЧС провело тренировочные пожарно-тактические учения в самом высоком здании Калининграда — в высотке на ул. Гайдара, 90. Согласно легенде, на 25-м этаже многоквартирного дома произошло возгорание, необходимо было эвакуировать жильцов по маршевым лестницам. Тренировка проходила в максимально реалистичных условиях: с помощью дымогенераторов создавалась имитация задымления. Кроме того, к участию в учениях привлекли силы и средства по повышенному рангу, развернув штаб пожаротушения. Как огнеборцы покоряли небоскреб — в фоторепортаже «Нового Калининграда».





В предстоящие выходные калининградцам предлагают вспомнить молодость сразу несколькими способами. Те, у кого юные годы пришлись на расцвет творческой карьеры Виктора Салтыкова, отправятся петь «Белую ночь» в Дом искусств. Любители романтики и восточной экзотики искупают в овациях Авраама Руссо в «Янтарь-Холле». Там же соберутся поклонники меланхоличного рока в исполнении «Танцев Минус» послушать про «половинку» и «город-сказку». Энергичные танцы предполагаются на дискотеке 90-х в «Бастионе». Из актуальной музповестки запланированы Pyrokinesis и Слава КПСС. Любители футбола также не останутся без порции эмоций. Подробности — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда».

Текст: Оксана Шевченко, фото: архив «Нового Калининграда»