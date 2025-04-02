Вечерний @Калининград: эксперимент над пассажирами, плесень комнат и обзор цен

В редакцию «Нового Калининграда» продолжают поступать жалобы от читателей на транспортный эксперимент, задуманный мэрией Калининграда. Напомним, с 1 апреля власти с целью «изучить реальный пассажиропоток» отменили на два месяца два маршрута — автобус № 33 и маршрутку № 75. Вместо 33-го автобуса пустили на Сельму новые троллейбусы № 2, которые могут двигаться без «рогов». «На вашем сайте 31 марта была статья „Власти об отмене автобуса и маршрутки с 1 апреля: „Видим только улучшения““. Очень прошу напечатать, что пассажиры абсолютно не согласны с мнением председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антоном Романовым, изложенным в этой статье, — написала нам читательница Наталья. — Много лет я езжу маршрутом по Московскому проспекту утром в часы пик на работу. Но такого, как вчера и сегодня ( 1 и 2 апреля) не было НИКОГДА! Троллейбус — битком набитый, невозможно даже зайти и невозможно закрыть двери! Совсем, как в далекие советские времена, тогда еще говорили „как селедки в бочке“. Отличная оптимизация маршрутной системы! Очень рекомендую представителям из мэрии прокатиться по маршруту утром часов в 8 и насладиться своей работой».

Отметим, что сразу два корреспондента «Нового Калининграда» решили проверить, как работает маршрут-замена, и прокатились на троллейбусе-«двойке» утром 2 апреля. Репортаж читайте утром 3 апреля на нашем сайте. Очень интересно, катались ли сами представители мэрии (и лично Антон Романов) на троллейбусе, чтобы оценить реальный пассажиропоток на практике, а заодно пообщаться с населением напрямую. С большим интересом вместе с нашей читательницей Натальей прочитаем репортаж об этом от мэрии Калининграда.

Погорельцы из дома по ул. Артиллерийской, 36–38, спустя два года смогут вернуться домой. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в конце марта на оперативном совещании. По ее словам, режим ЧС, введенный после пожара, был отменен. Корреспонденты «Нового Калининграда» посмотрели, что творится в здании, и попытались разобраться, почему Фонд капремонта покрасил окна в горевшем доме только с улицы. Подробности и фотографии свежего ремонта — читайте в публикации.

За минувший месяц стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в трёх торговых сетях повысилась на 1 — 150 рублей. Основные изменения коснулись цен на овощи и фрукты. Картофель (старый), например, в некоторых магазинах подорожал сразу в полтора раза — с 39,99 до 59,99 руб. Апельсины подешевели и стоят теперь в два раза дешевле помидоров, а вот цены на бананы снова поползли вверх. Список подешевевших продуктов традиционно меньше перечня того, что выросло в цене. Подробности — в нашем обзоре.

Газета «Маяк» в апреле 1990 года озаботилась судьбой стоявшего некогда у Дворца пионеров (в народе ДП) на Нижнем озере вертолета Ми-6, который считался одной из самых ярких достопримечательностей позднесоветского Калининграда. Автор публикации с говорящем названием «Спасите вертолет!» А. Иванов, посетив место стоянки винтокрылой машины, нарисовал довольно безрадостную картину. В традиционном дайджесте, перелистывая подшивки местных газет, продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад. Очередной обзор СМИ читайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»