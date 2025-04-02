Вечерний @Калининград: эксперимент над пассажирами, плесень комнат и обзор цен

В редакцию «Нового Калининграда» продолжают поступать жалобы от читателей на транспортный эксперимент, задуманный мэрией Калининграда. Напомним, с 1 апреля власти с целью «изучить реальный пассажиропоток» отменили на два месяца два маршрута — автобус № 33 и маршрутку № 75. Вместо 33-го автобуса пустили на Сельму новые троллейбусы № 2, которые могут двигаться без «рогов». «На вашем сайте 31 марта была статья „Власти об отмене автобуса и маршрутки с 1 апреля: „Видим только улучшения““. Очень прошу напечатать, что пассажиры абсолютно не согласны с мнением председателя комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антоном Романовым, изложенным в этой статье, — написала нам читательница Наталья. — Много лет я езжу маршрутом по Московскому проспекту утром в часы пик на работу. Но такого, как вчера и сегодня ( 1 и 2 апреля) не было НИКОГДА! Троллейбус — битком набитый, невозможно даже зайти и невозможно закрыть двери! Совсем, как в далекие советские времена, тогда еще говорили „как селедки в бочке“. Отличная оптимизация маршрутной системы! Очень рекомендую представителям из мэрии прокатиться по маршруту утром часов в 8 и насладиться своей работой».

Отметим, что сразу два корреспондента «Нового Калининграда» решили проверить, как работает маршрут-замена, и прокатились на троллейбусе-«двойке» утром 2 апреля. Репортаж читайте утром 3 апреля на нашем сайте. Очень интересно, катались ли сами представители мэрии (и лично Антон Романов) на троллейбусе, чтобы оценить реальный пассажиропоток на практике, а заодно пообщаться с населением напрямую. С большим интересом вместе с нашей читательницей Натальей прочитаем репортаж об этом от мэрии Калининграда.

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Погорельцы из дома по ул. Артиллерийской, 36–38, спустя два года смогут вернуться домой. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в конце марта на оперативном совещании. По ее словам, режим ЧС, введенный после пожара, был отменен. Корреспонденты «Нового Калининграда» посмотрели, что творится в здании, и попытались разобраться, почему Фонд капремонта покрасил окна в горевшем доме только с улицы. Подробности и фотографии свежего ремонта — читайте в публикации.

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За минувший месяц стоимость условной продуктовой корзины «Нового Калининграда» в трёх торговых сетях повысилась на 1 — 150 рублей. Основные изменения коснулись цен на овощи и фрукты. Картофель (старый), например, в некоторых магазинах подорожал сразу в полтора раза — с 39,99 до 59,99 руб. Апельсины подешевели и стоят теперь в два раза дешевле помидоров, а вот цены на бананы снова поползли вверх. Список подешевевших продуктов традиционно меньше перечня того, что выросло в цене. Подробности — в нашем обзоре.

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Газета «Маяк» в апреле 1990 года озаботилась судьбой стоявшего некогда у Дворца пионеров (в народе ДП) на Нижнем озере вертолета Ми-6, который считался одной из самых ярких достопримечательностей позднесоветского Калининграда. Автор публикации с говорящем названием «Спасите вертолет!» А. Иванов, посетив место стоянки винтокрылой машины, нарисовал довольно безрадостную картину. В традиционном дайджесте, перелистывая подшивки местных газет, продолжаем вспоминать, чем жила Калининградская область 35 лет назад. Очередной обзор СМИ читайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»


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