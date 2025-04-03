Вечерний@Калининград: маршрут с препятствиями, ода жизни и холодный фронт

Вот уже третий день подряд одной из самых резонансных тем для калининградцев остается изменение маршрута троллейбуса-«двойки» на фоне отмены сразу двух автобусов, вывозивших пассажиров из разных уголков города в сторону Моспроспекта. И хотя транспортный эксперимент, объявленный городскими властями, едва стартовал, эмоции пассажиров уже зашкаливают, и речь отнюдь не идет о выражении восторга и благодарности в адрес чиновников.

Корреспонденты «Нового Калининграда» решили самолично протестировать маршрут троллейбуса № 2, корректировка которого, по мнению властей, должна полностью компенсировать отмену 33-го автобуса и 75-й маршрутки. И первые впечатления оказались неутешительными: время в пути до конечной точки увеличилось, логистика следования троллейбуса вызывает вопросы, пассажиры жалуются на длинные интервалы в движении и непонятные перерывы, когда в пути «Синары» почему-то просто простаивают на месте. К тому же последние, как оказалось, периодически «выбывают из строя» прямо на маршруте: водитель включает «аварийки» и предлагает пассажирам продолжить поездку на следующем троллейбусе. С другой стороны, тестировать новую схему только начали, впереди почти два месяца для обкатывания нового маршрута, и кто знает, возможно, в итоге сработает принцип «стерпится — слюбится». Тем более у горожан есть возможность совместно с властями решить, какими «тропами» целесообразнее курсировать «двойке», приняв участие в онлайн-опросе. Постарайтесь ее не упустить.





«Один добрый поступок, словно пазл, встраивается в другой, и вместе они создают шанс. Шанс для кошки со сломанной челюстью, для девочки-аллергика, для волонтёров, которые спасают щенков и котят. Законы должны не отнимать эти шансы, а умножать их. Потому что жизнь — даже если она помещается в мурлыкающем комочке у дороги — бесценна. Всегда» — в авторской колонке «Есть мнение» журналист «Нового Калининграда» рассуждает на тему зооволонтерства в контексте инициативы Госдумы, предлагающей законодательно одобрить уничтожение невостребованных бездомных животных. Чью сторону выбрать — решать только вам.





Почти десять лет минуло с момента трагической гибели в июле 2015 года на Онежском озере калининградского фотохудожника Юрия Селивёрстова. Коллеги Юрия, которым удалось сохранить площадку в арт-пространстве «Ворота» на Литовском валу, организовали выставку (0+), посвящённую его последнему 15-летию. По замыслу организаторов, это не просто дань памяти, а диалог с художником, который продолжается через его работы. На выставке, в частности, представлены фотографии авторства Юрия Селивёрстова и работы, которые современные калининградские фотографы связали с его именем. Подробности — в нашем фоторепортаже.

О погоде. Конец недели «взбодрит» калининградцев понижением температуры и прощальными «приветами» от недавно покинувшей регион зимы. Метеорологи-любители из сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области прогнозируют резкое похолодание по всему региону уже с пятницы. «В районе обеда и во второй половине дня уплотнится облачность, северо-западный ветер усилится в порывах до 8-12 м/с — нас пересечет линия „сухого“ холодного фронта и начнется быстрая адвекция арктической воздушной массы с последующим похолоданием», — пояснили синоптики. «Удовольствие» от понижения температуры усилят заряды мокрого снега. Хотелось бы верить, что зимние сюрпризы продлятся недолго и весна совсем скоро окончательно вступит в свои прова. Пока же — утепляемся и настраиваемся на неприветливые выходные.

Если же капризы погоды не в силах заставить вас отказаться от активного отдыха, то мы только приветствуем такую решимость. В традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» по традиции представляем самые яркие события предстоящего уик-энда. В их числе концерт Xolidayboy и балет «Кармен» в «Янтарь-холле», секретный баттл в «Калининград Сити Джаз», экологический праздник на Куршской косе. Кроме того, в Калининграде пройдут посвященные 80-й годовщине штурма Кёнигсберга мероприятия в музее «Форт № 5» и на форте № 1 «Штайн».