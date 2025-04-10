Вечерний @Калининград: праздник без парка, первые соцвыплаты и форт на Невского

Пространство «Спасённая Европа» в калининградском парке Победы не успеют открыть к 9 Мая. Как пояснил министр Андрей Ермак, после подготовки постаментов под памятники и «примерки» к ним скульптур выяснилось, что эти самые скульптуры «нуждаются в доработке». Нужна она и для оснований монументов: выбранный изначально материал, как оказалось, «диссонирует с самими постаментами, которые уже отлиты и установлены». Есть также вопросы по антивандальности. Скульптуры планировали поставить к 80-летию штурма Кёнигсберга, а открыть к юбилею Победы. Пока что власти не сообщают, когда калининградцы увидят в Парке Победы новое пространство. Возможно, и к лучшему, поскольку у Совета по культуре при губернаторе к ним было немало вопросов.

На социальные счета жителей Калининградской области поступила выплата на продукты питания. По словам министра социальной политики Анжелики Майстер, выплата уже оформлена без заявления получателям региональной социальной доплаты к пенсии, семьям, воспитывающим детей-инвалидов. При этом выплату будут производить поэтапно и по мере открытия социальных счетов. Их необходимо создать не позднее 1 сентября в личном кабинете на сайте НКО «Расчётные решения». Инструкция по открытию социального счёта размещена на сайте министерства соцполитики.

Открытие гостиницы в форту № 3 «Король Фридрих III», расположенном в Калининграде на выезде с улицы Невского, может быть перенесено на 2026 год или даже на более поздний срок в зависимости от складывающейся экономической обстановки. Об этом «Новому Калининграду» рассказала экс-министр туризма Калининградской области Марина Агеева, являющаяся соарендатором исторического объекта. «Новый Калининград» поинтересовался, что сейчас происходит на форту и изменились ли планы инвесторов.

35-летие Музея Мирового океана, Александр Домогаров на сцене «Янтарь-холла», матч «Балтики» на «Ростех Арене», концерты в «Ялте», «Бастионе», «Складе» и других клубах — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о главных событиях предстоящих выходных.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»