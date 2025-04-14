Вечерний @Калининград: видео Бастрыкину, отопление и фонтан из брандспойтов

Власти Калининграда анонсировали завершение отопительного сезона. Как было отмечено, погода этому способствует уже сейчас, но процесс отключения централизованной отопительной системы поэтапный, поэтому потерпеть жару в квартирах тем, кого она беспокоит, придётся до 16 апреля. Уже 17 числа, согласно предварительному прогнозу погоды, воздух в Калининградской области может прогреться до +26℃. Вероятно, установившаяся тёплая погода смягчит ежегодное «противостояние» мёрзнущих и страдающих от жары в квартирах. Годом ранее батареи отключили 10 апреля, однако спустя неделю и десятки жалоб горожан на холод отопление впервые пришлось вернуть.





Эпопея с сохранением/уничтожением калининградского трамвая дошла до председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина. Вернее, должна дойти в ближайшее время — видеообращение к главе СКР записали калининградцы, выступающие против уничтожения трамвайной инфраструктуры. Демонтаж рельсов обратившиеся называют преступлением и требуют восстановить движение трамваев в полном объёме. «Ранее трамвайная сеть Калининграда насчитывала десять маршрутов с общей протяжённостью в 172 км», к 2025 году осталось два маршрута с общей протяжённостью 19 км, отметили авторы видео.

Калининградец Сергей Багров представил короткометражный фильм в защиту парка у Литовского вала под названием «Мамочки» (12+). Поводом для его съёмки стало предстоящее строительство продолжения ул. Юбилейной, которое призвано соединить улицы Невского и Гагарина и стать дублёром Литовского вала. Строительство запланировано в зелёной зоне. О том, почему жители района выступают за сохранение парка, — в публикации «Нового Калининграда».

В Калининграде отправили на пенсию огнеборца Романа Анисимова, отдавшего службе в пожарной охране более 25 лет. Согласно традиции, сотрудники исторической пожарной части № 1, расположенной на улице 1812 года (тут работали ещё кёнигсбергские борцы с огнём), устроили Роману импровизированный фонтан из брандспойтов, который символизирует смывание сажи и копоти, накопившиеся за годы службы. О том, как это было, — фоторепортаж Юлии Власовой.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»