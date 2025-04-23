Вечерний@Калининград: к соседям без байка, кино под мостом и свой опыт с монетами

Жители Калининградской области стали сообщать о проблемах с пересечением Литвы на мотоциклах по упрощённому транзитному документу (УТД). Проблема появилась после решения прибалтийской республики ограничить пересечение границы с Беларусью на байках. Как сообщил глава Союза мотоциклистов Калининградской области Максим Баженов, въехать в Литву ещё можно, а вот в Беларусь уже не выпустят. Он также рассказал, что его объединение готовит обращение в правительство область с просьбой предоставить льготные места на переезд с байками по морю. Привлекать жителей к инициативе планируется 1 мая. При этом, как рассказал президент клуба «Garage 13 MCC Kaliningrad» Евгений «Джокер» Саранцев, калининградцы уже обращались к властям Литвы, однако разъяснений им там не дали.

Получить эти самые разъяснения правительство Калининградской области попросило отечественный МИД. Региональных властей интересует, распространяются ли ограничения на граждан России, которые пересекают территорию республики по УТД. Пока официальной информации нет, правительство региона призвало калининградцев воздержаться от проезда по Литве на мотоциклах и мопедах.

Вроде бы прибалтийская республика ввела ограничения на двух оставшихся КПП с Беларусью, однако проблема, как сообщается, касается не только россиян или белорусов, но и граждан европейских государств. Если так и есть, то шансы на послабления для россиян не так велики. Слабо верится, что литовцы введут какие-то квоты или электронную очередь на проезд для калининградцев. За последние три года каких-либо послаблений для жителей оторванного от остальной России региона не было — совсем наоборот. Так откуда им взяться сейчас? Остается надежда на паромы и на то, что большая Россия не забудет о своей отдалённой территории и поможет мотоциклистам.

В пятницу, 25 апреля, на острове Канта начинает работу «Культурное место» — новое пространство под эстакадным мостом (16+). Как сообщает пресс-служба Кафедрального собора, открытие приурочено к началу весенней ярмарки (0+), которая продлится на острове до 11 мая. Центр нового пространства — большой экран (5760×2880), сообщили в пресс-службе госучреждения. В «Культурном месте» будут транслироваться фильмы из коллекции фестиваля «Короче», картины от Калининградского киноклуба и киноклуба «Фестивальной дирекции», классическое немое кино из собрания фестиваля «Электричка», а также фильмы блогеров-путешественников. Показы немого кино будут сопровождать таперы.

С 7 по 19 апреля в Калининградской области, как и по всей России, проходила «Монетная неделя», когда скопившуюся дома мелочь можно было обменять на банкноты. Поучаствовать в ней решила и журналист «Нового Калининграда» Ольга Саяпина.

В традиционном дайджесте продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, изучая подшивки «Калининградская правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — первая неделя мая.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», Государственный архив Калининградской области