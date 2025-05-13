Вечерний@Калининград: неурожайные перспективы, работа для зумеров и ночь музеев

Известная поговорка о калининградской погоде, меняющейся в лучшую сторону за какие-то полчаса, в мае 2025-го похоже, не работает. Зато как никогда уместно ироничное высказывание о зиме, которая этой весной удалась на славу. Затяжные холода, воцарившиеся в регионе после нескольких дней по-летнему высокоградусной жары, стали неприятным сюрпризом для жителей и гостей области и сокрушительным ударом для местных фермеров, выращивающих яблоки, груши и косточковые культуры.

О том, что садоводы могут остаться без урожая, сообщили представители сразу нескольких хозяйств. «Ночные заморозки уже освободили нас от заботы об урожае черешни, слив, груш, нектаринов, вишни... Всё замерзло», — с грустью констатировали уже некоторые из фермеров. Кроме того, есть проблемы и у овощеводов. Аграрии говорят, что рассчитывать на помощь властей им смысла нет. Чтобы понять масштаб проблемы, а заодно и выяснить, может ли правительство хоть как-то помочь фермерам, мы направили запрос в региональный минсельхоз. А пока специалисты подсчитывают объём ущерба, метеорологи предупреждают о новой «порции» дождя и холода во второй половине недели. Такие вот неурожайные перспективы.





Бизнес теряет миллионы из-за пустующих рабочих мест, но вместо повышения зарплат или инвестиций в местных специалистов намерен завозить рабочих из Индии. Почему компании готовы платить за адаптацию мигрантов, но боятся нанимать поколение зумеров, как цифровое поколение меняет правила игры на рынке труда — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с руководителем рекрутингового агентства «Персонал-Янтарь» Натальей Воронцовой.

В обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы собрали актуальные предложения от работодателей региона. Внимание традиционно уделяется вакансиям для рабочих специальностей, квалифицированного персонала, а также вакансиям без опыта работы и с неполной занятостью. К сожалению, уровень предлагаемых зарплат оставляет желать лучшего.

16-17 мая в Калининграде пройдет очередная «Музейная ночь». В этом году для удобства ее гостей предусмотрен единый билет, по которому можно посетить сразу восемь учреждений: Музей янтаря, Музей изобразительных искусств, Музей Мирового океана, Кафедральный собор, Дом Китобоя, Историко-художественный музей, «Фридландские ворота» и Балтийский филиал Пушкинского музея. Тема этого года — «Герои». «„Герои“ — подвиг, увековеченный кистью и резцом. Почтим память героев и задумаемся о ценности мира и необходимости сохранения исторической правды для нашего будущего!» — пишут организаторы. Подробнее о программе «Музейной ночи» рассказываем в нашем материале.