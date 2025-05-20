Вечерний@Калининград: трамвайная халатность, мусорный пейзаж и вакансии недели

«Больная тема» Калининграда, связанная с демонтажем трамвайных путей на фоне туманных обещаний «реинкарнировать» когда-нибудь существовавшие ранее маршруты, получила продолжение. Следственный комитет отреагировал на обращение местных активистов и возбудил уголовное дело из-за разрушения трамвайной сети в городе.

«По данному факту следственным управлением возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», — сообщила старший помощник руководителя регионального СК Наталья Гацко в комментариях «Информационного центра СК России». Напомним, ранее калининградцы обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой о помощи и заявлением о возбуждении уголовного дела, которое, возможно, поможет остановить дальнейшее разрушение трамвайной инфраструктуры города. И вот, похоже, «лед тронулся». Конечно, возбуждение дела — далеко не гарантия доведение процесса до логического завершения в виде решения проблемы и наказания виновных. Тем не менее даже слабый проблеск надежды на то, что «глас народа» может быть услышан, а калининградский трамвай возрожден, вселяет осторожный оптимизм.





Надеются быть услышанными и калининградцы, проживающие в новостройках на улице Туруханской и окрестных районах. Проблема в том, что в непосредственной близости от их домов разместилась станция перегрузки отходов. Причем происходит эта самая перегрузка не особо оперативно: в течение нескольких дней вываленный из машин мусор лежит на полигоне, где в это время хозяйничают чайки, крысы, аисты, а также лица без определенного места жительства. К слову, жильцам новостроек данный район в свое время «продавали» как экологически чистый — но реальность оказалась далека от рекламных обещаний. «Мусорной проблеме» уже два года, и все это время местные жители пытаются решать ее на всех уровнях, направляя обращения и жалобы в органы власти и даже проводя за свой счет независимые экспертизы. К каким выводам пришли эксперты, что думают об этой ситуации региональные власти и есть ли надежда на благополучное разрешение дурнопахнущей истории — рассказываем в нашем материале.





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