Вечерний@Калининград: мусорные вопросы, постгрантовый снос и все на корт

Проблема со свалкой на Туруханской в Калининграде набирает обороты, подкидывая властям новые «мусорные вопросы». В частности, им предстоит выяснить, чем недовольны люди, проживающие по соседству со станцией перегрузки отходов, а также почему жители поселка Яблоневка категорически против переноса этой станции на свою территорию. Об этом на полном серьезе заявила СМИ глава министерства природных ресурсов и экологии области Оксана Астахова.

«Так как поступают обращения. Они поступали с 23-го года, когда станция была размещена в этом месте... Губернатором нам дана задача проанализировать все поступающие обращения и с чем все-таки это связано, чему мешает эта станция, почему люди недовольны», — сказала министр. Конечно, вопрос этот не из легких, без глубокого анализа и не догадаешься, что не устраивает калининградцев, живущих возле свалки. Тем более что до ближайшего жилого дома от станции перегрузки расстояние составляет целых 300 метров, «что позволяет по СНИПам ее размещать. «Но с учетом мнений [жителей] мы все-таки прорабатываем решения, перед нами поставлена задачи губернатором», — заверила Астахова, попутно перечислив самые очевидные варианты. Правда, есть смутные подозрения, что проработка этих самых решений займет довольно много времени, а поэтому жителям Туруханской и окрестностей вряд ли стоит рассчитывать на скорый «переезд» зловонного «соседа».

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