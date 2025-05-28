В Калининград хотят привлечь спортсменов со всего мира за счёт теннисных кортов (фото)

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»

С открытием новых теннисных кортов на месте бывшего стадиона «Спартак» Калининград должен стать точкой притяжения для спортсменов со всего мира. Такое мнение высказали представители местной власти на презентации строящегося многофункционального комплекса «Бэлфорт».

«Проект, честно, дух захватывает, — поделился впечатлениями зампредседателя совета депутатов Калининграда Юрий Саломохин, — По большому счёту, это точка притяжения со всего земного шарика. Почему? Потому что кортами такого класса мало кто может похвастаться в мире. И здесь мы будем видеть, уверен на сто процентов, чемпионаты мира по большому теннису».

Отметил уровень кортов и замминистра спорта Калининградской области Евгений Скачков. «Объект на самом деле очень хорош тем, что здесь можно проводить любые соревнования. Мы уверены, что он привлечёт много сторонников тенниса со всей нашей большой страны. У нас идеальные климатические условия, особенно в летний период, не так жарко, как в южных регионах, и многие стремятся сюда проводить сборы, тренировки и соревнования», — заявил Скачков.

По словам президента Калининградской областной федерации тенниса Артёма Суханова, застройщика консультировали представители Федерации тенниса России. «Количество кортов влияет на комфорт игроков. На трёх кортах, которые находятся сейчас на стадионе „Балтика“, очень сложно проводить соревнования, в которых участвуют больше 60 игроков Это затягивает время, игроки начинают нервничать. Для проведения турниров международного уровня семи грунтовых кортов будет достаточно, чтобы проводить даже в двух возрастных категориях. Мы видим, что сзади ещё будет пять крытых кортов с покрытием хард. Это позволит играть в любое время года — зимой, осенью, летом, весной, без разницы», — рассказал Суханов.

11 из 12 кортов, по информации генерального директора МФК «Бэлфорт» Руслана Носова, уже готовы. В планах — строительство центрального корта с трибунами для проведения финальных соревнований, а также создание центра развития тенниса. «Мы решили создать на базе комплекса Центр развития тенниса имени Александра Волкова. Это наш заслуженный земляк, выдающийся спортсмен. Очень многие калининградцы его лично знали. Мы его знали, помним его. Он первый, кто пытался вкладывать средства в реконструкцию спортивных объектов на территории Калининградской области. И мы хотим, чтобы его память жила», — сказал Носов.

«Спартак» был продан в частную собственность в 2008 году. Разрешение на застройку стадиона областные власти выдали в июле 2021 года. Тогда же стало известно, что четырьмя годами ранее власти скрытно от жителей города изменили территориальную зону в проекте правил землепользования и застройки Калининграда (ПЗЗ), что в итоге и позволило девелоперу получить разрешение на строительство. Архитектурный проект комплекса презентовали в апреле 2021 года на областном градостроительном совете.

Строительные работы начались в 2021 году, несмотря на протесты местных жителей. В мае 2023 года горвласти разрешили провести на соседнем участке с кадастровым номером 39:15:121305:640 «рубку ухода» «неперспективной растительности». Количество деревьев, подлежащих вырубке, в билете не указывалось. В октябре 2024 власти одобрили вырубку 570 деревьев и 10 кустарников на территории будущего комплекса. Проектом компенсационного озеленения была предусмотрена посадка 508 деревьев и 10 кустарников на земельном участке с кадастровым номером 39:15:121305:13. Компенсационная стоимость оплачена в сумме 11 574 964,5 руб. Объём инвестиций в реализацию проекта составил 5,1 млрд руб. Открыть комплекс застройщик рассчитывает до конца 2025 года.

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