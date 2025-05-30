Вечерний @Калининград: замок — Мюнхгаузену, спуск — БДК, этажи — «Фридланду»

30 мая на калининградском судостроительном заводе «Янтарь» спустили на воду большой десантный корабль «Владимир Андреев», который строился для Тихоокеанского флота (собственно, отсюда и его название: адмирал Владимир Андреев руководил десантными операциями в период войны с Японией в 1945 году). Пока корабли проекта 11711 самые большие по водоизмещению, построенные для ВМФ в современной России. Два из них, «Иван Грен» и «Петр Моргунов», уже несут свою службу в составе флота, а «Василий Трушин» строится на «Янтаре» параллельно с «Владимиром Андреевым». Большое событие, а у нас с него большой фоторепортаж Юлии Власовой.

В Гурьевске в очередной раз переехал бронзовый барон Мюнхгаузен, восседающий на пушечном ядре. Сейчас он стоит у входа в замок Нойхаузен, который откроет свои двери для посетителей уже в это воскресенье, а ранее несколько раз перемещался в районе городского парка.

Любопытно, но за 9 лет, которые прошли с момента установки, местные власти так и не поставили барона на баланс. Получается, он и сейчас сидит на новом своём постаменте не очень уверенно.

Продолжение ЖК «Фридланд», которое компания «Спецстрой» Александра Качановича намерена возвести на месте снесённого ТЦ «Калининский» (он находился в стенах довоенных зданий, которые ранее использовались кёнигсбергским артиллерийским полком), будет семиэтажным. Об этом «Новому Калининграду» в ответе на официальный запрос сообщила пресс-служба правительства Калининградской области.

Городские же власти, да и сам застройщик раскрывать этот секрет ранее не хотели (первые ссылались на незнание, а вторые на нежелание общаться). Стремления признать довоенные постройки ценностью ни город, ни инвестор также не проявили. А региональные власти, в свою очередь, уточнили, что организация дорожного движения при строительстве находится за рамками их компетенций.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» «отправилась» в Правдинский округ в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу. За 12–25 млн рублей там можно обзавестись двух-, а то и трёхэтажным особняком со всеми атрибутами загородной жизни — садом, баней, курятником и крольчатником. И всё это в месте, которое «славится историко-культурным наследием, охотничьими угодьями, рыбалкой и сплавами по реке Лава». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Иван Марков, фото из архива «Нового Калининграда», замок Нойхаузен

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