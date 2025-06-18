Вечерний @Калининград: мокрые споры, отмена ареста и газировки 90-х

Дело бывшего генерального директора Фонда капитального ремонта Олега Туркина получило неожиданное развитие — суд решил отпустить его из-под домашнего ареста, под которым Туркин провел почти год. Обвиняемого в растрате главу ФКР арестовали 26 июня 2024 года — с того времени ему неоднократно продлевали домашний арест. В этот раз следствие вновь попросило продлить арест ещё на три месяца, мотивируя это сложностью дела и необходимостью дополнительных действий. Защита в свою очередь возразила и указала на то, что основания для домашнего ареста отпали. Суд согласился с доводами защиты: расследование завершено, а тяжесть обвинения сама по себе не является основанием для продления ареста. Кроме того, суд посчитал возможным применение более мягкой меры пресечения. Постановлением от 17 июня в удовлетворении ходатайства следователя было отказано (решение пока в законную силу не вступило). В свою очередь отметим, что несмотря на то, что обязанности Туркина на данный момент исполняет заместитель генерального директора по производственным вопросам Наталья Сергеева, на сайте регионального ФКР обвиняемый по-прежнему значится как гендиректор. Подробнее — читайте по ссылке.

Заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению и социальной политике совета депутатов Калининград выдалось жарким... или, скорее, мокрым. Рабочие моменты народным избранникам не удалось решить в рамках цивилизованной дискуссии, поэтому в ход пошла вода из стакана. Единорос Юрий Саломохин выплеснул её в главу фракции КПРФ Сергея Севостьянова, сопровождая криком: «А я тебе сейчас!». Любопытно, что ровно 30 лет назад случилась памятная дискуссия, в ходе которой лидер ЛДПР Владимир Жириновский плеснул из стакана в лицо Борису Немцову, положив начало подобным методам ведения дискуссий. Что не поделили калининградские депутаты — в материале по ссылке.

Продолжаем листать подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990-й год. На очереди — первая неделя июля. В это время пивоваренный комбинат «Калининградский» приступил к выпуску безалкогольных напитков серии «Флора» — «Померанцевой», «Кориандровой», «Гвоздичной», а также газировки «Бештау». Вспоминая о названии предприятия, возникает вполне закономерный вопрос: «А где же пиво?». Рассеял сомнения директор комбината Н. Н. Алексеев: пива нет, но для производства готовят солод — отсюда и название. Новшества в производстве коснулись и Калининградского вагонзавода, который начал выпуск «на этот раз — игрушек для детей». Никаких данных о том, что на вагонзаводе когда-либо выпускались игрушки для взрослых, нет. Впрочем, сведений о детских игрушках обнаружить тоже не удалось. Об этих и других событиях области 35 лет назад — в традиционном дайджесте газет за 1990 год.





Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и ГАКО, в материале также использован скриншот видео с заседания комиссии Горсовета

Лето в Калининградскую область по-прежнему не спешит — прохладная и ветреная погода сохранится до конца рабочей недели. Однако у желающих ощутить на себе солнечные лучи есть повод для радости: в воскресенье, согласно предварительному прогнозу, в регион могут прийти летние температуры — +22...+25 ℃. Остаётся надеяться, что в этот раз тепло задержится надолго, а тёплую одежду удастся наконец убрать подальше в шкаф.