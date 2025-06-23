Вечерний@Калининград: новые меры, нездоровая статистика и вспоминая китобоев

Никогда такого не было — и вот опять. Литва анонсировала «новые меры» безопасности в отношении пассажиров транзитных российских поездов. По официальной версии литовских властей, причиной грядущих ужесточений послужил инцидент с предполагаемым бегством гражданина РФ из поезда Адлер — Калининград во время следования состава по территории Литвы.

По данным «Коммерсанта», 17 июня ехавший из Адлера россиянин исчез незадолго до прибытия поезда на контрольно-пропускной пункт Кибартай. Проводники заметили, что в одном из вагонов открыта дверь. Вскоре выяснилось, что в поезде нет зарегистрированного пассажира 2004 года рождения, уроженца Башкирии. Родственники пассажира заявили, что он часто менял место жительства, «искал себя», подчеркнув, что молодой человек не состоял ни в каких запрещенных организациях и не придерживался радикальных взглядов. Как бы там ни было, наши и без того не особо радушно настроенные соседи теперь всерьез озаботились разработкой «обновленного алгоритма реагирования на подобные ситуации». Для этого сформирована целая межведомственная группа, которой, в частности, предстоит рассмотреть вопрос об установке на локомотиве видеонаблюдения и других средств обнаружения, а также пересмотреть ответственность за выход из поезда, следующего транзитом через литовскую территорию. Иными словами, пассажирам калининградских поездов самое время настраиваться на новые ограничения, ужесточения и прочие санкции. Впрочем, не привыкать. 

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Калининградстат выяснил, что работой местных поликлиник полностью удовлетворены лишь 22,8% жителей области. Чуть лучше обстоят дела с диагностическими службами поликлиник: положительно их оценивают 35,7% опрошенных. При этом участковыми врачами довольны 76,6%, врачами-специалистами — 59,6%, а работой среднего медицинского персонала при выполнении диагностических и лечебных процедур — и вовсе 80,3%. Таким образом, работа поликлиник, получается, пациентов не устраивает, а вот врачи и медсестры — хорошие. Не исключено, что проблема в том, что попасть к врачу в поликлинику сегодня весьма затруднительно. Статистика статистикой, но хотелось бы уже и изменений к лучшему.

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В этом году исполняется 65 лет со дня подъёма советского флага на флагмане китобойной флотилии. Александр Адерихин, калининградский журналист и писатель — о калининградских китобоях и их тяжёлом труде, а также о том, почему моряки, в шестидесятые спасавшие страну от продовольственного кризиса, сегодня стали «убийцами китов».

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Гарий Чмыхов — крупная политическая фигура времен губернаторов Юрия Маточкина и Владимира Егорова. В интервью «Новому Калининграду» он рассказал о том, как разрабатывалась концепция свободной экономической зоны «Янтарь», почему региону не стоит делать ставку на туризм и какие перспективы откроет перед Калининградской областью глубокая переработка янтаря и возрождение рыбопромыслового флота.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

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