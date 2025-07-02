Вечерний @Калининград: лотерея на полёт, обвинение экс-ректору и Большой театр

Калининградская область — оторванный от остальной части России регион, полуэксклав, для жителей которого путешествие куда-либо (на отдых, к родственникам, к врачам и т.д.) сопоставимо с самым настоящим квестом «Где найти билеты дешевле? А появятся ли субсидированные билеты через месяц или через полгода? Можно ли улететь из области вообще?». При этом губернатор Алексей Беспрозванных неоднократно говорил о необходимости «бесперебойной» работы субсидированных билетов, однако за более чем год существования этой программы той самой «бесперебойности» калининградцы не увидели.

Приобрести авиабилеты по более-менее разумным ценам можно только на ближайшие даты и то не всегда. Будут ли эти цены разумными за день до полета через неделю — не точно. Кроме того, если за день до поездки в «большую Россию» ещё можно найти билет за 2 тыс., то дорога обратно обойдётся уже в 12-15 тыс. руб. Субсидированные билеты на вторую половину августа, например, попросту отсутствуют в продаже, несмотря на заверения властей.

Помимо вполне очевидного дефицита авиабилетов, у истории есть и странности. В правительстве области рассказали, что в 2025 году на субсидирование перевозок на калининградском направлении из федерального бюджета уже было выделено 770 млн рублей, а сами власти работают над тем, чтобы увеличить этот объем (год назад на эти цели регион получил 1,1 млрд). А вот в Правительстве РФ сумму субсидий уже «увеличили» до миллиарда. Подробнее читайте по ссылке.

Спустя почти год завершено расследование уголовного дела в отношении экс-ректора БФУ им. Канта Александра Федорова и его заместителя Елены Мялкиной, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение в особо крупном размере). По данным следствия, с декабря 2019 по июль 2024 года обвиняемые организовали незаконную схему стимулирующих выплат сотрудникам вуза. Премии присваивалась фигурантами и расходовалась на личные нужды. Следствием установлено, что сумма ущерба, причиненного университеты обвиняемых, составила 35,1 млн рублей. Степень вины обвиняемых установит суд.

В традиционном дайджесте прессы продолжаем вспоминать, чем жила Калининградской область 35 лет назад, перелистывая подшивки «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год. На очереди — третья неделя июля. В это время в Калининграде продолжали кипеть талонные страсти. Газеты не успевали печатать письма недовольных сложившейся ситуацией читателей. «Мы, рабочие АТП-2 (автотранспортное предприятие. — прим. „Нового Калининграда“) задаем вопрос: может ли человек прожить, получая в сутки по 30 г макаронных изделии, круп, 60 г муки? Ведь есть малообеспеченные семьи, для которых эти продукты — основной вид питания. Как же можно в наше сложное время делить такие продукты поровну, без учета уровня доходов», — писали жители. Об этом и других событиях июля 1990-го — в дайджесте по ссылке.

В июле подрядчик «СТГ-Запад» приступил к финишной отделке фасада Большого театра. По его данным, объект в настоящее время готов на 59%, его строительство планируется завершить «в директивные сроки». Кроме того, подрядчик рассказал и о «внутреннем наполнение» филиала. Так, в Театре оперы и балета предусмотрены основная и малая сцены. Они обеспечат вместимость 950 и 300 зрителей соответственно. Единовременно здание сможет принять 2087 человека, включая 837 сотрудников. Остаётся надеяться, что в Большой театр смогут попасть и калининградцы по демократичным ценам (отметим, что ценовая политика в открывшемся филиале Третьяковки оказалась такой же как и в Москве, а местами и хуже), а пока можно посмотреть на фотографии строящегося филиала в фоторепортаже по ссылке.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда» и ГАКО