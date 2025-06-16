Вечерний @Калининград: дорогая Третьяковка, «Рок ради жизни» и вопросы о работе

В Калининграде официально начал свою работу филиал Государственной Третьяковской галереи. Здание было достроено больше года назад. Сначала представители властей обещали, что музей распахнет свои двери для посетителей в первом квартале 2024 года, однако затем сроки сдвинулись на август, после — на весну 2025 года. Открылся филиал, как и принято в регионе, к красному дню в календаре — 12 июня.

Кроме выставки «Пять веков русского искусства», гости галереи могут увидеть две постоянные экспозиции музея: Зал истории Третьяковской галереи и Детский музей с экспозицией «Море возможностей». Кроме того, в филиале работают всевозможные лектории, викторины, мастер-классы и т.п. Как утверждает пресс-служба музея, за три дня (с 12 по 15 июня) филиал Третьяковской галереи стал одним из самых посещаемых культурных пространств региона, его посетили почти 20 тысяч человек.

«Среди картин, вызывавших наибольший отклик у публики, — знаменитый „Чёрный квадрат“ Казимира Малевича, пейзажи Шишкина и Куинджи, „Дети, бегущие от грозы“ Константина Маковского и триптих „Люди голубой планеты“ нашего земляка, космонавта Алексея Леонова. Некоторые работы посетители узнавали из школьных учебников и открыток, что вызывало особую эмоциональную связь», — рассказала директор филиала Камиля Байдильдина.

Фоторепортаж из калининградской Третьяковки можно посмотреть по ссылке.

В целом событие более, чем позитивное. Но, увы, не без ложки дёгтя: ценовая политика в калининградской Третьяковке такая же, как и в столице в Лаврушинском переулке, а то и хуже: входной комплексный билет для взрослых стоит 700 руб., для детей — 350 руб., а для студентов и пенсионеров 450 руб. (в Москве 400 руб.). Есть, правда, льготные категории (например, ветераны Великой Отечественной, участники СВО, дети-сироты, многодетные семьи и т.п.), имеются бесплатные дни для студентов, школьников и прочих категорий. Однако для пенсионеров таких льгот нет (в Москве есть). С такой политикой, признаться, с опаской придется ждать открытия филиала Большого театра. А ну и там сделают цены, как в Москве. Хотя, для примера, билеты на балет на приморской сцене Мариинки во Владивостоке можно купить за 150 рублей.

Как складывается ситуация на рынке труда в Калининградской области сегодня? Для кого работает Центр занятости региона в условиях кадрового кризиса и минимальной безработицы? Какие услуги он предоставляет молодежи, работодателям и предпринимателям, а также всем, кто интересуется актуальным положением на рынке труда и его тенденциями? Можно ли сменить карьерную траекторию, переобучиться и освоить новую специальность на базе Центра? На эти и другие вопросы читателей «Нового Калининграда» отвечает директор ГКУ КО «Центр занятости Калининградской области» Сергей Гуряков. Вопросы в рамках интернет-конференции принимаются с 16 по 23 июня включительно. Оставить свой вопрос можно по ссылке.

В Пионерском прошёл 14-й благотворительный фестиваль «Рок ради жизни». 14 июня на набережной курорта вновь собрались поклонники рок-музыки, а также те, кто неравнодушен к чужой беде. В этом году мероприятие организовал благотворительный фонд «Добрые доктора», созданный калининградскими врачами-музыкантами совсем недавно. Как и в прошлые годы, главной целью фестиваля была помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. Собранные средства организаторы планируют направить на строительство детского хосписа «Дом Фрупполо». Вход на фестиваль был бесплатным, однако желающие помочь могли сделать это разными способами: приобрести мерч, еду и напитки, украсить себя или ребёнка аквагримом, принять участие в аукционе или перевести средства напрямую в фонд «Добрые доктора». О том, как прошла дневная часть фестиваля, — в фоторепортаже «Нового Калининграда».

В ближайшие дни жителей Калининграда и области ждёт возвращение прохладной погоды. Об этом сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области». «Дневные температуры ждём на 2-3°C ниже климатической нормы, при этом ощущаемую температуру будет снижать порывистый градиентный ветер, так что одеваться придётся явно теплее, чем на эти выходные», — отмечают синоптики-любители. Похоже, что в Калининградскую область вернулась привычная для местных широт прохладная погода, от которой мы несколько отвыкли за несколько последних жарких лет. Калининградцам не привыкать.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова, Виталий Невар / «Новый Калининград»