Вечерний @Калининград: спасение мозаик, очарование Ратсхофа и красота песка

Советские мозаики, вероятно, самые неочевидные достопримечательности Калининградской области, однако именно их сохранением занимается команда «Наследие Стен» Евгения Мосиенко. Интерес к ним у общественника-экскурсовода появился через исследование истории промышленной архитектуры региона, советского брутализма и монументального искусства. В числе объектов интереса общественников — например, знаменитые «Мировые часы» в сквере на улице Шевченко (около Нижнего озера, недалеко от Дворца бракосочетаний и ГТРК). Мосиенко рассказал, что автором проекта «Мировых часов» был бывший главный архитектор Калининграда Евгений Попов и архитектор Юрий Фильчин: «Мозаика там действительно в плохом состоянии. Некоторые таблички пропали, а также оторвали металлические меридианы. Несколько лет назад часы какое-то время ещё работали. Сегодня они, конечно, не функционируют». Вместе с художником-мозаичистом Богданом Лавриненко он писал письмо в администрацию по поводу необходимости ремонта арт-объекта. И вот, наконец-то, их собираются ремонтировать. «Торги на ремонт часов должны состояться летом этого года, — рассказали „Новому Калиниграду“ в мэрии. — Кроме того, сейчас готовится проект благоустройства всего сквера, который должен быть закончен до конца текущего года. В ходе благоустройства запланирована и реставрация мозаики на часах. В случае выделения средств ремонт будет выполнен в следующем году».

О том, как любитель тяжёлой музыки Евгений Мосиенко стал дипломированным гидом и экспертом в области истории архитектуры, читайте в его большом интервью «Новому Калининграду».

В предстоящие выходные в Светлогорске состоится открытие Фестиваля песчаных скульптур (0+), темой которого стало «Море светлой любви...» Участие в фестивале принимают десять известных скульпторов из России и Белоруссии. Как подчеркивают организаторы, некоторые из художников даже занесены в Книгу рекордов Гиннеса. Для создания скульптур завезли более 500 тонн песка, специально добытого в карьерах Калининградской области (что неудивительно, поскольку в Светлогорске с песком в последние годы как-то туго). Планируется, что выставка продлится до конца лета, если капризная калининградская погода окажется благосклонна и не смоет «песочные шедевры». А если это всё же произойдет, и вы не успеете увидеть выставку живьем, посмотрите фоторепортаж Юлии Власовой, запечатлевшей работу мастеров.

В Калининграде есть множество интересных локаций, по которым приятно прогуливаться как местным, так и туристам. Ни для кого не секрет, что своеобразной точкой притяжения гостей из других регионов России, помимо классических Рыбной деревни и Кафедрального собора, стал район Амалиенау — города-сада, строившегося для элиты Кёнигсберга. По соседству с ним граничит Ратсхоф — тоже город-сад, но уже для рабочих.

Началось преображение Ратсхофа с идеи владельца вагонной фабрики «Штайнфурт» Феликса Хоймана застроить окрестности перенесенного на окраину города в начале XX века предприятия недорогим, но комфортным жильем для рабочих. Проектированием занялся строительный мастер Фриц Байер, который видел Ратсхоф царством небольших двухэтажных в массе своей домиков — как отдельно стоящих, так и многоквартирных, но обязательно с садом или палисадником. «Новый Калининград» предлагает прогуляться по этому району и погрузиться в историю таких мест, как вилла Левандовски, бывшая школа им. Шефнера, Вагоностроительный завод и других.

Мероприятия ко Дню рыбака на набережной перед Музеем мирового океана, фестиваль искусств «Симфония ветра» в «Янтарь-холле», выставки в Музее искусств, историко-художественном музее и «Воротах», «Хиты Голливуда» в филармонии, тематическая вечеринка в «Бастионе» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие события предстоящих выходных стоит посетить жителям и гостям города.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»