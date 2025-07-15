Вечерний@Калининград: скандальное выселение, туманные ориентиры и отмененный парад

«Скандальной» новостью вторника стало сообщение регионального управления Федеральной службы судебных приставов о принудительном выселении частной школы «Базис» из особняка на Леонова, 18. «Образовательная организация являлась арендатором помещений. Однако договор аренды был расторгнут по инициативе собственника, который потребовал освободить здание. Арендатор требования не выполнил и продолжал вести деятельность в здании. Суд счел, что на это нет законных оснований, и постановил освободить фактически занимаемые объекты», — отрапортовали приставы.

В свою очередь владелица школы Марина Олейник охарактеризовала ситуацию как «откровенное давление». Она пояснила, что не стала заключать договор субаренды находящегося в федеральной собственности особняка с новым арендатором, так как считает, что торги были проведены с нарушениями, и сейчас идут суды с привлечением комитета по муниципальному имуществу мэрии города Калининграда и экспертов по аукциону. Как бы там ни было, частную школу сегодня препроводили «с вещами на выход», ее имущество на текущий момент перевезено в небольшой репетиторский центр, а руководство пытается найти новое пристанище, надеясь успеть к началу учебного года. Что до упомянутых Мариной Олейник судов, то всерьез рассчитывать, что образовательная организация «осилит» занимающуюся торговлей, общепитом, гостиничным бизнесом и недвижимостью компанию, которая готова платить за аренду более 780 тыс. рублей в месяц, пожалуй, не стоит.





В мае 2025 года власти региона вынесли на общественное обсуждение поправки в областную госпрограмму «Молодежь», которыми предлагалось уточнить такое «негативное социальное явление», как национализм. Поправки уточняют, что к таковым явлениям теперь нужно относить не просто национализм, а агрессивный национализм. В попытке разобраться, чем же отличаются эти два понятия и как именно в регионе будут исполнять требования, записанные на бумаге, и прививать «правильные ориентиры», «Новый Калининград» внезапно выяснил, что это пока не могут объяснить ни «наверху», ни «на местах». Подробности — в нашем материале.

В преддверии Дня ВМФ выяснилось, что в Балтийске в этом году решили отказаться от проведения ежегодного военно-морского парада. Эту информацию подтвердили в правительстве области. При этом ни в пресс-службе Балтфлота, ни в администрации Балтийска не стали комментировать данное решение. Впрочем, на фоне того, что ранее стало известно об отмене Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге из соображений безопасности, все вопросы отпадают сами собой. Времена нынче такие, неспокойные.





В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа», «Новый Калининград» проанализировал свежие вакансии в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые предложения для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили медсестра, начальник юротдела, комплектовщик и слесарь-сантехник.