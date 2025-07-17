Вечерний @Калининград: областной блэкаут, советский самолёт и младшая школа

Утро четверга часть жителей Калининградской области провели без электричества — из строя вышли четыре энергоблока Прегольской ТЭС. «Вследствие возникновения внешнего короткого замыкания действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей», — говорили в пресс-службе ТЭЦ-2. Логичным продолжением к перебоям в электроснабжение стало обесточение объектов водоснабжения и водоотведения. Помимо прочего, на линии в областном центре не смогли выйти троллейбусы и трамваи. Неудобства, по словам губернатора Алексея Беспрозванных, были «кратковременными». По сообщениям калининградцев, с отключением света они столкнулись в 7:50. Уже в 10:40 «все были подключены».





В районе посёлка Корнево Калининградской области поисковики отряда «Совесть» провели раскопки на месте падения самолёта Ил-2, сбитого в ходе воздушного боя 4 марта 1945 года. Долгое время считалось, что останки лётчиков покоятся на мемориале в центре Корнево (на его плитах можно найти фамилии пилота и воздушного стрелка), однако в ходе работ были найдены не только фрагменты тел, но и награды одного из членов экипажа. О том, как проходили работы по подъёму советского штурмовика и каким был воздушный бой, — в материале «Нового Калининграда».

К началу нового учебного года готовится к открытию новый корпус школы № 1 для младшего звена в Светлогорске. В нём обустроили большой и малый зрительные залы, пищеблок, музей, центр детских инициатив, а также кабинеты. Кроме того, сейчас проводится подключение оборудования, оформляются библиотека и спортивные залы. На территории школы предусмотрены физкультурно-оздоровительная зона и площадка для отдыха. Как выглядит место, где светлогорские школьники будут «грызть гранит науки», можно посмотреть в фоторепортаже Марии Власенковой.

Продолжаем экскурсию по бывшему району Кёнигсберга Ратсхофу. На этой неделе прогулка затронула ул. Ремонтную, виллы на ул. Нефтяной, а также бывшую Лютеранскую кирху Христа (сейчас клуб «Вагонка»), кинотеатры «Аполло» и «Победа», Академию художеств (школу № 21) и другие объекты.

Фестиваль «Замок Лабиау» в Полесске, концерт и пенная вечеринка на Октябрьском острове, День мёда на Куршской косе, трибьют-шоу в «Бастионе» и «Янтарь-холле», воркшоп в «Сигнале» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» представляем подборку самых ярких событий предстоящих выходных.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»