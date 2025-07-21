Вечерний@Калининград: неистощимый ресурс, несоразмерный ущерб и не тот поток

«Доверяй, но проверяй», — гласит народная мудрость, которую, постичь, к сожалению, удается далеко не всем. В итоге излишне доверчивые граждане становятся легкой добычей мошенников. И хотя предупреждения о разного рода аферистах и их обманных схемах сегодня транслируются сегодня, что называется, «из каждого утюга», создается ощущение, что в стране имеется «неистощимый ресурс» из легковерных и наивных, которых злоумышленники с пугающей легкостью оставляют без средств к существованию, да еще и огромными кредитными долгами.

Причем зачастую речь идет не о пожилых людях, которые в силу возраста не могут адаптироваться к циничным реалиям современной жизни. Отнюдь. На удочку мошенников нередко попадаются и вполне себе «молодые и продвинутые». В частности, сегодня калининградская полиция поведала о доверчивой студентке БФУ. 21-летней девушке в мессенджере сначала позвонил «сотрудник компании сотовой связи», которому она назвала код от СМС-сообщения, затем «сотрудник портала государственных услуг», также получивший желаемое, и, наконец, «сотрудники силовых структур». Последние и вовсе заставили девушку провести им экскурсию по квартире в режиме видеосвязи. Обнаружив в жилище сейф и узнав от студентки, что в нем лежат деньги, аферисты потребовали отдать их… «на декларирование». Что та и сделала, обогатив аферистов на 3 млн 600 тысяч рублей, оставив своих родителей без накоплений и «подкинув» правоохранителям очередной «висяк» и повод для «воззваний» и предупреждений. Которые, к сожалению, подобны гласу вопиющего в пустыне.





Правительство Калининградской области в минувшую пятницу озвучило сумму ущерба, который понесли сельхозпроизводители от апрельских и майских заморозков. Он составил 173,6 млн руб. При этом на компенсацию убытков областной бюджет выделил 37 млн рублей (об этом сообщил министр сельского хозяйства Артем Иванов). Много это или мало, как это скажется на потребительских ценах и каков действительный масштаб ущерба, рассказываем в нашем репортаже с рабочего выезда губернатора, лично пообщавшегося с аграриями. Спойлер: ущерб оказался несоразмерен выделенной компенсации, а цены ожидаемо «радуют» шокирующим ростом. К примеру, на клубнику он составил в Калининградской области 80%. Хоть в кредит покупай.

В минувшее воскресенье телеграм-канал SHOT сообщил, что туристы из Германии и Польши устроили огромные пробки на границе Калининградской области, поскольку иностранные туроператоры начали активно продавать туры в Калининград, спрос на бронирование отелей на зарубежных площадках вырос в несколько раз, и все потому, что цены в России ниже, а сервис лучше, чем в Европе. Тему тут же подхватил чутко реагирующий на «волнения эфира» член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков. Он авторитетно заявил: рост интереса к региону является свидетельством того, что интересы граждан зачастую выше искусственных политических барьеров. Но «туристический триумф» оказался недолгим: уже в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР) заставила фантазеров спуститься с небес на землю, прояснив, какого рода «туристы» создают очереди на границе. «Полноценного въездного турпотока в Калининградскую область нет — в основном индивидуальные туры, частные, самостоятельные, семейные, деловые поездки», — прокомментировали в ассоциации. А директор туркомпании «Балтма турс» Михаил Друтман и вовсе сообщил, что через границу едут не туристы, а выходцы из России, «живущие в основном в Германии или в других странах Европы, двигающиеся через границу в аэропорт Калининграда, чтобы улететь в Россию к родственникам, друзьям, знакомым». Так что поток из жителей «заграничья» в Калининградскую область, конечно, есть, да вот незадача — не тот.





22 июля — день рождения выдающегося астронома, геодезиста и математика Фридриха Вильгельма Бесселя (1784 —1846) — одного из самых известных ученых, живших в Кёнигсберге. Помимо всего прочего, Бессель являлся почётным иностранным членом Петербургской академии наук. В Калининграде достаточно давно звучат предложения установить памятник в его честь. На сегодняшний день изготовлено два бюста ученого — оба копии работы Ройша. «Новый Калининград» разбирался, почему до сих не установлен ни один из них.