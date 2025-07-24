Вечерний @Калининград: денег нет, школьный раскол и Кубок Гагарина

Региональный минкульт продолжает откладывать начало реставрации здания Музея изобразительных искусств — бывшей Кёнигсбергской биржи. Годы ожиданий, обещаний и переносов сроков так и не приблизили учреждение к реальному старту работ.

Как следует из официального ответа музея на запрос «Нового Калининграда», средств на разработку проектно-сметной документации для ремонта до сих пор не выделено. Стоимость только этой стадии работ оценивается в внушительные 81 миллион рублей — сумма, объясняемая сложностью объекта. Ведь здание уникально не только своей историей и статусом объекта культурного наследия регионального значения, но и инженерными особенностями: фасад, уходящий в воду, и фундамент из более чем двух тысяч свай сибирской лиственницы усложняют обследование и проектирование.

По словам директора музея Галины Заболотской, необходимы не только подводные исследования, но и тщательные расчёты по гидроизоляции, замене коммуникаций, а также внедрению современных систем безопасности и микроклимата. Всё это требует времени и значительных финансовых вложений. Однако решение о выделении средств остаётся за министерством по культуре и туризму Калининградской области.

Тут же вспоминается фраза Дмитрия Медведева, давно ставшая крылатой: «Денег нет, но вы держитесь». Это здание без должного ремонта стоит уже 53 года. Вполне возможно, что оно простоит ещё столько же и переживёт наш региональный минкульт, в котором, вообще-то, на первом месте слово «культура», а не «туризм».

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Из исторического «Здания палаты мер и весов» на ул. Леонова, д. 18, по решению суда выселили частную школу «Базис». Её директор Марина Олейник, сотрудники учреждения дополнительного образования, а также родительский актив противостояли выселению, однако судебным приставам препятствовать не стали. В ходе конфликта, разгоревшегося задолго до принудительного выселения, руководство школы зафиксировало вмешательства в хозяйственную деятельность, из-за которых к делу подключалась полиция. Почему педагогов вынудили пойти на обострение хозяйственного спора и был ли из него цивилизованный выход, выяснял «Новый Калининград».

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В Калининград привезли хоккейный Кубок Гагарина. В 2025 году его обладателем впервые в истории стал ярославский «Локомотив». «Железнодорожники» в пяти матчах финальной серии обыграли челябинский «Трактор» и со второй попытки стали чемпионами Континентальной хоккейной лиги. Трофей во Дворце спорта «Янтарный» в четверг, 24 июля, представил защитник ярославцев Никита Черепанов. К нему на встречу пришли молодые хоккеисты местных школ, а также некоторые фанаты калининградского волейбольного «Локомотива». Посмотреть фоторепортаж с мероприятия можно по ссылке.

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Предстоящие выходные в Калининградской области богаты на фестивали. Пока в Светлогорске будет голосить «КиВиН», под Правдинском на «Ушкуе» встретятся любители средневековья, а в областном центре соберутся любители электронной и рок-музыки, причём сразу в двух местах. Поклонникам Depeche Mode не придётся ломать голову, где отметить День рождения Мартина Гора, — мероприятия для них есть и в пятницу, и в субботу. Также трибьюты услышат фанаты Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, Muse, 30 Seconds to Mars и Moby. А ещё планируются танцы на крыше и матч «Балтики». Подробности — в нашем обзоре.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»

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