Вечерний @Калининград: денег нет, школьный раскол и Кубок Гагарина

Региональный минкульт продолжает откладывать начало реставрации здания Музея изобразительных искусств — бывшей Кёнигсбергской биржи. Годы ожиданий, обещаний и переносов сроков так и не приблизили учреждение к реальному старту работ.

Как следует из официального ответа музея на запрос «Нового Калининграда», средств на разработку проектно-сметной документации для ремонта до сих пор не выделено. Стоимость только этой стадии работ оценивается в внушительные 81 миллион рублей — сумма, объясняемая сложностью объекта. Ведь здание уникально не только своей историей и статусом объекта культурного наследия регионального значения, но и инженерными особенностями: фасад, уходящий в воду, и фундамент из более чем двух тысяч свай сибирской лиственницы усложняют обследование и проектирование.

По словам директора музея Галины Заболотской, необходимы не только подводные исследования, но и тщательные расчёты по гидроизоляции, замене коммуникаций, а также внедрению современных систем безопасности и микроклимата. Всё это требует времени и значительных финансовых вложений. Однако решение о выделении средств остаётся за министерством по культуре и туризму Калининградской области.

Тут же вспоминается фраза Дмитрия Медведева, давно ставшая крылатой: «Денег нет, но вы держитесь». Это здание без должного ремонта стоит уже 53 года. Вполне возможно, что оно простоит ещё столько же и переживёт наш региональный минкульт, в котором, вообще-то, на первом месте слово «культура», а не «туризм».





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Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»