Вечерний @Калининград: частично виновные, проблема в ЦГКБ и пустота за миллионы

5 августа начался суд над бывшим ректором БФУ им. Канта Александром Фёдоровым и экс-проректором вуза Еленой Мялкиной. Их обоих обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ — хищении денежных средств университета через схему мотивирующих выплат, которые гособвинение посчитало необоснованными. Прокурор на заседании сообщил, что во время следствия выявили 43 таких выплаты. Ущерб БФУ оценили в более чем 35 млн рублей.

Оба подсудимых частично признали вину. Александр Фёдоров снова заявил, что считает случившееся управленческой ошибкой. Чтобы её загладить, он даже продал своё имущество, о чём рассказал ещё в июле. Более того, его адвокат Олег Полленский ходатайствовал об отправке экс-ректора на СВО. Судья отклонила заявление, настояв, что Фёдоров через своих защитников сам может обратиться в военкомат. Елена Мялкина, в свою очередь, рассказала, что собирала деньги с сотрудников под эмоциональным давлением Александра Фёдорова. При этом она настаивала, что не вступала с ним в сговор для хищения средств. Мялкина утверждает, что передавая деньги начальнику, она не получала от него ничего.

В рассмотрении дела назначили перерыв до 12 августа. На следующем заседании планируется опрос свидетелей.

Утром 5 августа стало известно о проблеме с выдачей больничных в калининградской Центральной городской клинической больнице. Один из читателей сообщил, что электронные больничные не внесены в базу госуслуг, так как «минздрав не сформировал электронную подпись». Представители минздрава на странице губернатора сообщили, что «временная задержка» выдачи больничных листов возникла «из-за смены руководства Центральной городской клинической больницы». Уже вечером ведомство сообщило о возобновлении выдачи больничных листов.

В Калининграде чуть более года назад начали функционировать первые платные муниципальные парковки. Если в 2024 году их было пять, из которых большинство не пользовались спросом у автомобилистов, то теперь их стало в два раза больше. При этом глава администрации Елена Дятлова говорила, что подводить итоги их работы необходимо спустя время. «Новый Калининград» разбирался, как обстоят дела с платными муниципальными стоянками сейчас, и воплотились ли в жизнь планы мэрии о 70-процентной заполняемости.





В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили водитель категории С, ведущий юридический консультант, оператор стирки ковров, заведующий хозяйством и универсальный специалист на склад.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда»