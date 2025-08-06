Вечерний @Калининград: оклад фельдшера, конец «Виктории» и снова национализм

Агрессивный национализм несет прямую угрозу безопасности и отдельным государствам и стабильности международных отношений в целом, в действующей редакции Концепции внешней политики Российской Федерации он рассматривается как международная проблема. Об этом говорится в ответе директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексея Дробинина на запрос «Нового Калининграда», в котором редакция просила разъяснить, чем обычный национализм отличается от агрессивного. Дело в том, что редакция с мая пытается выяснить у властей, в чем заключается это отличие, и в этих своих изысканиях дошла до Правительства РФ, которое вовремя и вежливо переадресовало запрос на получение информации в МИД РФ, а МИД вовремя и вежливо ответил провинциальным журналистам (помечтаем, что когда-нибудь так же начнет работать и наша провинциальная, простите, региональная власть).

Кратко напомним суть вопроса. В мае региональное министерство молодежной политики решило заменить термин «национализм» на «агрессивный национализм» в областной госпрограмме «Молодежь». Речь шла о «негативных социальных явлениях и деструктивных идеологиях», к которым у молодежи должны формироваться «смысловые ориентиры неприятия». Правда, объяснить, что это за идеологии и в чем их отличие (и является ли теперь национализм деструктивной идеологией) в правительстве области не смогли, предложив поинтересоваться этой темой у законодателей — комитета Госдумы по молодежной политике. В Госдуме разъяснять эти понятия отказались, сославшись на свои собственные представления о законодательстве. Однако в Правительстве РФ к этому вопросу отнеслись куда более серьезно и подробно разъяснили, в чем заключается агрессивный национализм, и где подробнее про него можно прочитать.

«В действующей редакции от 2023 года агрессивный национализм рассматривается как международная проблема и обозначается как идеология, направленная на противопоставление наций и обеспечение превосходства одной нации над другими или другой, — говорится в ответе. — В пункте 44 Концепции приводятся приоритетные направления внешнеполитической работы для противодействия распространению этого явления с целью «укрепления основ моральных, правовых и институциональных современных международных отношений, основывающихся главным образом на общепризнанных итогах Второй мировой войны». Подробнее можно прочитать по ссылке.

Но опять же — на вопрос, чем простой национализм отличается от агрессивного, в Департаменте МИДа нем не ответили. Из чего мы можем сделать вывод, что, по всей видимости, и на федеральном уровне точку в вопросе отношения к национализму (обычному, а не агрессивному) пока не поставили. Возможно, что это станет одной из тем для дальнейших дискуссий. И возможно, что мнение философа Андрея Тесли, который изучает историю русского национализма, будет востребовано. «Подобная языковая замена, языковое уточнение трудно расценить иначе, как благое и давно назревшее переосмысление политического языка, доставшегося нам наследство конца XIX−XX века. И при этом это переосмысление далеко от радикализма, не пытающееся переменить язык целиком. Но в рамках сложившегося осуществить некоторый аккуратный сдвиг», — рассказал нам ученый. Подробнее можно прочитать в нашей публикации по ссылке.

Медикам Городской детской поликлиники пообещали повысить оклады. Однако новость эта, на первый взгляд, позитивная, вызвала у них вопросы, рассказала «Новому Калининграду» депутат Горсовета Калининграда от КПРФ Тамилла Чернышева, которая работает фельдшером в поликлинике и не понаслышке знакома с системой оплаты труда в сфере здравоохранения.

«В июле по поликлинике распространили приказ ГДП об изменении окладов для сотрудников. Оклады увеличены достаточно хорошо, но сотрудников беспокоит вопрос о назначении и начислении стимулирующих выплат, так как этот показатель в ряде случаев существенно отличается от оклада», — рассказала медик. По словам Чернышевой, оклад медсестры вырастет с 22 тыс. руб. до 35 тыс. руб., фельдшера — с 26 тыс. руб. до 37 тыс. руб., врачей — с 40 тыс. руб. до 45 тыс. руб. При этом она напомнила, что зарплата медработника формируется не только из оклада, но также из компенсаций, стимулирующих выплат и премий. С компенсациями и стажем всё понятно (в пределах 11% от оклада), с премиями тоже — их не платили с нового года. А вот стимулирующие выплаты для медиков — из серии терра инкогнита. По какому принципу кому им выплачивают — не очень понятно, но зато, судя по всему, за счет них очень удобно получается регулировать среднюю зарплату (доплачивая стимулирующие избранным), чтобы отчитываться перед начальством о выполненных показателях по зарплате.

В октябрьском интервью «Новому Калининграду» фельдшер (а по совместительству депутат, работающий без зарплаты) Тамилла Чернышева рассказывала, что медсёстры и фельдшеры получают зарплату меньше, чем указано в указах президента, на это представители учреждения и терфонда ОМС говорили, что есть медики с зарплатой по 30 тысяч рублей, а есть по 80 тысяч рублей, в итоге получается «средняя по больнице». Но кто и за что получает эти 80, никто не сказал. «Нам бы хотелось посмотреть на них, кто это? И за счет чего? Даже если мы работаем на полторы ставки, ну, это 35–40 тысяч. Откуда стимулирующих на 50 тысяч рублей? Это что же такого этот сотрудник делает, что ему столько платят? У него, наверное, и объем труда тогда должен быть увеличенный. На сколько? На четыре ставки? Не может человек работать на четыре ставки. Абсолютно не может», — говорила Чернышева в интервью. И вот сейчас медики переживают, что оклады увеличат, а стимулирующие снизят, и тогда останется всё, как было. Впрочем, в региональном минздраве пообещали этот вопрос чуть позже разъяснить. Возможно, что даже покажут — кто они, эти медики, получающие по 50 тысяч стимулирующих выплат.

В Калининграде закрыли крупный супермаркет «Виктория» на 9 Апреля. Парковка перед торговым комплексом также перегорожена, столовая в левом крыле здания продолжает работать. Как сообщили по телефону горячей линии «Виктории», магазин закрыт на реконструкцию. Что появится на его месте, собеседник пояснить не смог: «Это может быть и „Пятерочка“, может быть и „Виктория“ в новом улучшенном формате».

Здесь стоит напомнить, что торговая сеть «Виктория» изначально была калининградской — её основали в начале 90-х годов прошлого века предприниматели Николай Власенко, Александр Зарибко и Владимир Кацман. Супермаркеты «Виктория» радовали качеством ассортимента и обслуживания, составляли хорошую конкуренцию местным же сетям «Вестер» и «Семья». Но пришли иные времена: в 2011 году основатели продали сеть федеральной группе компаний «Дикси», а в августе 2023 года торговую сеть «Виктория» выкупила компания Х5 Group, владеющая сетью «Пятёрочка». Капитализм и монополизация рулят и разруливают. Странно, правда, что в Калининграде не открывают сети премиального уровня — например, «Азбуку вкуса» или нечто подобное. Видимо, целевая аудитория в самом западном регионе не самая подходящая по платежеспособности. В условиях же отсутствия «Лидла», «Бедронки» и прочих «Ашанов» самое время заняться сельхозпроизводством на собственным шести сотках в целях повышения качества продукции.

А вот в 1990 году супермаркетов в Калининграде еще не было, и жителей волновали куда более серьезные вопросы — например, переименование города. Дискуссии, как следует из газетных статей, велись жаркие, а фантазия била через край. «Отказывая городу и области в праве носить имя М. И. Калинина, не соглашаясь с возвращением старого названия — Кёнигсберг, читатели пытаются предлагать свои варианты, — писала журналист Наталья Боровская. — Балтийск, Приморск, даже Балтимор. А то и такие — Петроград, Суворов. Однажды в одном из писем натолкнулась и на такое, правда, шутейное предложение — Горбачеввиль или Рыжковтаун». Подробнее о том, чем жила область 35 лет назад, читайте в нашем традиционном дайджесте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», Государственный архив Калининградской области