Вечерний @Калининград: снова про субсидии, ограничения звонков и благоустройство

Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течёт вода, как горит огонь и как калининградцы пытаются найти в продаже субсидированные авиабилеты. На этой неделе власти признали, что вопрос о наличии субсидированных билетов можно решить лишь на федеральном уровне. Минсельхоз, который, отвечая на вопрос по своей части, дал информацию со слов регионального мининфраструктуры, заявил, что власти области ведут постоянную работу по этому вопросу с Минтрансом РФ, а по наиболее популярным направлениям и датам билеты раскупаются в первую очередь. Но мониторить их всё равно стоит - вдруг появятся. Похоже на некий квест. И если в прошлом году на тот момент еще врио губернатора Алексей Беспрозванных кому-то позвонил (или написал), и билеты появились, то на этот раз он уже который месяц хранит молчание. Хотя с федеральной проходимостью у него проблем, на первый взгляд, не было. Возможно, что на второй взгляд всё иначе.

Между тем, из уст эксперта в области транспортной экономики из ВШЭ Андрея Крамаренко прозвучало мнение, что программу субсидирования надо менять. Правда, пока что он высказался насчет региональных авиаперевозок в обход Москвы. Но очевидно, что и с калининградской программой всё не так, как думалось и хотелось, и тут изменения нужны более масштабные, чтобы жители области не давились в очередях за билетами, когда их внезапно выбрасывают в продажу.

В России принимаются меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* для противодействия преступникам. Как отметили в Роскомнадзоре, по данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. По всей видимости, первыми от запрета Роскомнадзора могут пострадать сами чиновники, многие из которых до сих пор используют WhatsApp* для общения. Не исключено, что они делают это, чтобы их разговоры не смог услышать “товарищ майор”.

Благоустройство Калининграда — дело и ответственность не только городской власти, но также бизнеса и горожан. Такое мнение высказала глава администрации Калининграда Елена Дятлова в ходе рабочего выезда по дворам во вторник, 12 августа. Глава горадминистрации вместе с коллегами и журналистами осмотрела территории, которые приводятся в порядок в том числе при финансовом участии бизнеса и жителей, а также побывала около мазутной котельной, закрытия которой ждут жители Киевской и соседних улиц. На очередном выезде побывал корреспондент «Нового Калининграда».

Продолжаем листать страницы «Калининградской правды», «Калининградского комсомольца» и «Маяка» за 1990 год, чтобы узнать чем жила область 35 лет назад. На очереди — первая неделя сентября.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив “Нового Калининграда”, Государственный архив Калининградской области

*WhatsApp принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена.