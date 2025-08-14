Вечерний @Калининград: лосось в Янтарном, прогулка по Понарту и досуг в выходные

В Янтарном местная администрация позвала общественность обсудить проект по выращиванию лосося. Мнением жителей власти решили поинтересоваться после заседания совета по улучшению инвестклимата при губернаторе, который постановил выделить под реализацию масштабного проекта ООО «Калининградский лосось» 4 га на пляже без торгов. Вполне ожидаемо, что подобные инициативы вызвали у населения негодование (при этом, по словам жителей, им сообщили, что общественные слушания проводились «аж три раза», но, как оказалось, о них не знал никто из присутствующих). На встрече недовольных пытались «успокоить» глава администрации округа Ирина Гракова, научный сотрудник и технолог будущего производства Ксения Чебан, представитель инвестора Юрий Винокуров и глава агентства по рыболовству Юрий Маслов.

Чебан поспешила заверить, что лосось будет выращиваться в бассейне в закрытом цеху размерами 50 на 150 м с мощностью до 1 тыс. тонн рыбы. Главное — без использования садков. На многие встречные вопросы жителей научный сотрудник, как и другие выступающие, не смогли ответить. Подробнее о «лососе преткновения» читайте в нашем репортаже по ссылке.

В случае с жаркой погодой, посетившей Калининградскую область на этой недели, можно сказать: «Недолго музыка играла». Стихия вновь подкинула своеобразную «погодную издёвку» — летняя жара прервётся умеренно-прохладными температурами в выходные, так что позагорать и поплавать в эти дни вряд ли удастся. Зато у калининградцев есть все шансы найти свободное место на пляжах — переполненного побережья и давки в электричках, как в этот четверг, явно не ожидается.





Открытые дни археологии в культурных учреждениях Калининграда, фестиваль «Янтарный край» на острове Канта, концерты Дмитрия Маликова и Елены Ваенги в «Янтарь-холле», выступление Полины Гагариной в ДС «Янтарный», матч «Балтики» и «Локомотива», — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие события стоить посетить жителям и гостям региона в предстоящие выходные.





Понарт — бывшее южное предместье Кёнигсберга, ставшее частью города в 1905 году. Историки-краеведы редко добираются до этих мест. Экскурсоводами он тоже еще особо не обжит и не исхожен. Во всяком случае, в той степени, в какой освоены ими другие бывшие районы Кёнигсберга — Амалиенау, Хуфен, Ратсхоф. Для туриста прогулка по бывшему Понарту — это возможность увидеть другой, непарадный, но при этом настоящий и очень живой Калининград. Предлагаем взглянуть на историю таких мест, как бывшая пивоварня «Понарт», давшая названия району, Дом творчества детей и молодёжи (бывший Гостиный дом), семейно-досуговый центр «Киноленд» (бывший кинотеатр «Родина») и школа № 46.

Текст: Виктория Никонорова, фото из архива «Нового Калининграда»