Дни археологии, «Балтика», Гагарина и Маликов: афиша Калининграда на выходные

Открытые дни археологии в культурных учреждениях Калининграда, фестиваль «Янтарный край» на острове Канта, концерты Дмитрия Маликова и Елены Ваенги в «Янтарь-холле», выступление Полины Гагариной в ДС «Янтарный», матч «Балтики» и «Локомотива», — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, какие события стоить посетить жителям и гостям региона в предстоящие выходные.



С 15 по 17 августа Институт археологии РАН проводит Открытые дни археологии. 15 августа в Музее янтаря расскажут о профессии археолога и ценных артефактах (0+), в историко-художественном музее организуют выставку керамики по итогам проекта «Голубое золото Балтики» (6+). 16 августа в КОИХМ состоится кураторская экскурсия по выставке «Путешествие за грань. Археология» (6+), 17 августа — лекция «Под брусчаткой — история: находки городской археологии Калининграда» (6+). Цикл открытых лекций с пятницы по воскресенье проведут также в Калининградской областной научной библиотеке (6+). В кинотеатре филиала Третьяковской галереи в Калининграде 16 августа покажут фильм «E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря», 18+ (Швейцария, 2024).

В Музее изобразительных искусств 15 августа в 18:00 в рамках выставки «Женщины барокко» состоится лекция «Век императриц. Русское барокко: презентация государственности», которую проведёт искусствовед Лада Сыроватко (6+). В рамках лекции ожидается бесплатное посещение экспозиции «Женщины барокко».

15 августа в 19:00 в Кафедральном соборе впервые пройдёт Концерт для органа и камерного оркестра композитора Ефрема Подгайца (6+). Премьерное произведение исполнят Камерный оркестр под управлением Михаила Кирхгоффа и органист Мансур Юсупов.

Концерт органной музыки проведут в пятницу и в Калининградской областной филармонии имени Е.Ф.Светланова (6+). Лауреат международных конкурсов Анна Юсупова представит программу, в которую вошли произведения Баха, Франка, Куперена, Таривердиева, Уильямса, Боэльмана. Концерт начнётся в 19:00.

На острове Канта 15 августа откроется трёхдневный фестиваль «Янтарный край» (6+). Центром фестиваля станет площадка ювелирного дела — шатёр мастеров народно-художественных промыслов с изделиями из янтаря. Желающие на мастер-классах смогут освоить основы обработки камня, которые проведут представители Ассоциации мастеров и ремесленников. Познавательную программу для посетителей также готовит Музей янтаря. «Помимо янтаря, на фестивальной площадке будут представлены керамика и гончарное дело, ткацкое и кожевенное ремесло, различные техники резьбы и ковки, изготовления украшений и игрушек, тематические игры. За угощения на празднике отвечают участники „янтарного“ стритфуда», — сообщают в анонсе. Работу фестиваля будут сопровождать выступления творческих коллективов области.





В «Янтарь-холле» 15 августа в 19:00 начнётся сольный концерт Елены Ваенги (16+). «Каждый ее концерт уникален и непредсказуем, ведь никто не знает, какой будет следующая песня: прогремит ли заводное и всеми любимое „Курю“, прольется ли обнажающий душу „Шопен“, а может, зазвучит нечто новое, и миру явится премьера», — приглашают организаторы.

Трибьют-концерт памяти Виктора Цоя проведут 15 августа в клубе «Склад» (12+). Песни «Кино» прозвучат в живом исполнении группы Konig Tribute Band и Николая Лагутенкова. Начало — в 21:00.

В баре Morrison в выходные предлагают «успеть насладиться летним вайбом» (18+). «В пятницу с 22:00 за пультом Dj Lana Mo, а с 02:00 DJ Alex Strokes. В субботу в 20:00 вас ждёт живое выступление HAMSTER’S BAND с хитами инди-рока и бритпопа, с 22:00 за пультом DJ Mamoru, а с 02:00 DJ Haldej. В воскресенье ждём вас на вечеринку „SUNDAY FUNDAY“ с бирпонгом, бесплатными закусками, велком-дринком», — сообщают программу в анонсе.

Большой сольный концерт певицы Светы пройдёт 15 августа в 20:00 в «Резиденции королей» (18+). В субботу, 16 августа, здесь выступит российский и армянский исполнитель Sevak (6+).

Концерт памяти Виктора Цоя пройдёт в выходные и в Бастионе (16+). Программу в живом исполнении сыграет 16 августа группа «Четыре». Начало — в 20:00.

В караоке-баре «Квартирник» в субботу появится группа «Hat-n-beards», которая выступит с лучшими хитами русского рока. Выступление начнётся в 20:00.

Группа Black Bulls и Вася Меркьюри представят в «Лондоне» 16 августа трибьют-концерт Scorpions (18+). Коллектив исполнит лирические баллады и романтические композиции.





В поселении викингов «Кауп» 16 августа состоится премьера театрализованного огненного представления «Рагнарёк» (0+). «Погрузитесь в эпический мир скандинавской мифологии! Станьте свидетелем попытки Одина спасти Девять миров от гибели в пламени Рагнарёка», — приглашают организаторы. На территории поселения гости смогут попробовать средневековую кухню и поучаствовать в мастер-классах.

На «Ростех Арене» 16 августа «Балтика» и «Локомотив» сыграют в пятом туре Российской Премьер-лиги. Встреча запланирована на 14:00 (0+). Перед очной встречей в чемпионате команды занимают первое и пятое места соответственно. Железнодорожники опережают балтийцев на четыре очка.

В «Янтарь-холле» в субботу в 16:00 начнётся шоу иллюзиониста Александра Прахова (6+). В воскресенье, 17 августа, на сцене Театра эстрады появится народный артист России Дмитрий Маликов, который исполнит свои лучшие песни (6+).

Во Дворце спорта «Янтарный» 17 августа своё новое шоу «Навсегда» представит Полина Гагарина (6+). Артистка покажет «новую временную историю своей жизни, с самыми яркими ее моментами, запечатленными в невероятных инсталляциях, с космическим светом и масштабным живым звуком». Начало — в 19:00.





В Доме офицеров 17 августа пройдёт концерт творческих коллективов ко Дню государственного флага России. В программе примут участие члены эстрадной студии «Голос мечты». Начало — в 11:00, вход свободный.

В Кафедральном соборе в воскресенье в 18:00 лауреат VIII Международного конкурса органистов имени Микаэла Таривердиева Алина Никитина «соберёт узор из произведений, созданных для органа, и мелодий, которые впервые прозвучат в органной аранжировке» (6+). В программе: Видор, Вивальди, Рахманинов, Бах, Мусоргский, Вагнер, Дюпре, Прокофьев и Гендель.

В филармонии 17 августа представят «Шедевры органной и вокальной музыки» (6+). В программе, составленной для голоса и органа, прозвучат произведения, «объединяющие барочную строгость и классическую лёгкость». Начало — в 18:00.

Текст: Анна Горбунова, фото из архива «Нового Калининграда»