Вечерний@Калининград: «изгнание» лосося, соцпрограмма раздора и рельсы на память

В целом все давно привыкли, что власти с легкостью игнорируют «глас народа», особенно если речь идет о солидных капиталовложениях. Но бывают и исключения. Общественность Янтарного, похоже, смогла «докричаться до небес» и убедить «высокое начальство» отказаться от планов построить в черте муниципалитета лососевую ферму.

На состоявшейся 13 августа встрече с чиновниками и представителями потенциального инвестора местные жители безаппеляционно заявили: «Найдите другие участки, берите дикие пляжи от Приморья до Приморска, где нет населенных пунктов. Нам не нужна вонь от рыбного производства!». И привели целый ряд «железобетонных» аргументов, оспорить которые вторая сторона оказалась не в силах. А уже сегодня активистка и местная жительница Галина Губанова рассказала, что власти передумали реализовывать инвестиционный проект на территории Янтарного. По ее словам, утром глава администрации муниципалитета Ирина Гракова пригласила к себе инициативную группу и сообщила, что проинформировала губернатора о категорическом несогласии населения Янтарного с появлением «под боком» лососевой фермы. Глава региона, узнав об этом, провёл совещание с министрами, и в итоге власти решили реализовать инвестпроект в другом месте. Что это будет за место, Алексей Беспрозванных уточнять не стал — возможно, чтобы не «дразнить» раньше времени «тамошних аборигенов». Как бы там ни было, жителей Янтарного можно поздравить с их общей победой. Vox populi vox Dei.





«Я думал, будет хорошо, а вышло не очень» — эта строчка из песни известной рок-группы весьма метко характеризует ситуацию, сложившуюся вокруг социальной программы догазификации СНТ. Инициатива властей, собственно, была вполне похвальной — помочь садоводам получить газ при наличии технической возможности для подключения. Однако, как часто бывает, благие намерения «завели» немного не туда. В результате на практике исполнение соцпрограммы обернулось нешуточной «головной болью»: у садовых товариществ нет денег на содержание сетей, первые инвесторы, которые тратили деньги на газификацию всего СНТ, не получают компенсацию за свои вложения. В плюсе же от «соцпрограммы раздора» оказались владельцы участков, которые «под сурдинку закона» получили право на газ, что называется, «за счет профсоюза». И газовики, которые почему-то вместо того, чтобы газифицировать СНТ без голубого топлива, «сажают» новых потребителей на сети, построенные за чужой счет. Подробности «газовых войн» — в нашем материале

Арт-объекты бывают разные. Как и поводы для их появления. На сей раз повод оказался грустным: на перекрёстке проспекта Победы и улицы Елены Ковальчук нарисовали четыре черные полосы в память о «почившем в бозе» трамвайном маршруте. «Мы вчера поздно с дочкой с моря возвращались и увидели такие черные полосы на земле, это переход возле Дома художника, — сообщила калининградка Марина Шутова. — Перешагнули их, не поняли, что это. И тут дочка говорит, что похоже на рельсы. И точно! Я их сфоткала, может, это в память о рельсах тут нарисовал кто-то?» Тот случай, когда «глас народа» оказался бессилен...

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград» и Марина Шутова