На проспекте Победы появился арт-объект в память о трамвайных путях (фото)

В Калининграде на перекрёстке проспекта Победы и улицы Елены Ковальчук появился арт-объект в память о демонтированных трамвайных путях. О том, что четыре чёрные полосы на тротуаре — это память о проходивших тут рельсах, догадались очевидцы.

«Мы вчера поздно с дочкой с моря возвращались и увидели такие черные полосы на земле, это переход возле Дома художника, — сообщила калининградка Марина Шутова. — Перешагнули их, не поняли, что это. И тут дочка говорит, что похоже на рельсы. И точно! Я их сфоткала, может, это в память о рельсах тут нарисовал кто-то?»

Фото предоставлено Мариной Шутовой

В октябре 2023 года на проспекте Победы было демонтировано трамвайное кольцо. В конце ноября 2024-го жители Калининграда собрали более трёх тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы. 2020 электронных подписей 28 ноября были направлены в адрес губернатора Алексея Беспрозванных и вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, а 1003 бумажных досылались почтой. Однако, как сообщил один из инициаторов обращения Александр Панфилов, письмо, адресованное в Правительство РФ, было перенаправлено в областное правительство, а региональные власти перенаправили его в мэрию Калининграда, которая ранее выступила за демонтаж выделенной линии и появление на её месте дополнительных полос автомобильного движения.

В середине апреля жители Калининграда обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой не допустить разрушения трамвайной инфраструктуры города. Глава СК РФ поручил доложить о результатах проверки информации, поступившей от граждан. 20 мая СУ СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело.

Власти Калининграда заявляют, что не намерены полностью уничтожать трамвайную инфраструктуру, однако работы по демонтажу рельсов планируют продолжить.