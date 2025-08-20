Вечерний@Калининград: «заморозка» инвестпроекта, возвращение «Катарсиса» и кинофест

Областное правительство в среду официально подтвердило информацию, ранее озвученную активистами из Янтарного, о приостановке реализации проекта строительства фермы по разведению лосося в границах муниципалитета. В региональном минэкпроме подчеркнули, что решение было принято по итогам обсуждения инвестпроекта с инициативной группой жителей муниципалитета и согласовано губернатором региона.

О полном «сворачивании» проекта речь не идет: уточняется лишь, что он «не планируется к реализации в первоначальной локации». «Приложим все возможные усилия для того, чтобы найти подходящую площадку для реализации этого перспективного и важного для рыбопромышленной отрасли нашего региона инвестпроекта», — заверили в минэкроме. Хочется верить, что на сей раз площадка окажется действительно подходящей для «лососевой фермы». Жителям же Янтарного, пожалуй, стоит проконтролировать вопрос с «отменой» инициированного минэкпромом перевода части земель муниципального образования в зону сельхозназачения. Для собственного спокойствия и уверенности в сохранности «отвоеванной» территории, так сказать.

75d35715efe0c53052c5824ba1be5633 (1).jpg

Хорошая новость для завсегдатаев и поклонников культурного пространства «Катарсис», вынужденно закрывшегося в конце прошлого года: проект таки будет возрожден, правда, пока в формате книжного магазина. Но зато снова в центре Калининграда, в весьма солидной локации — драмтеатре. В ближайшее время примерно на два месяца «Катарсис» разместится в бывшем театральном кафе «При свечах», а затем обоснуется в основном модуле в фойе театра. Пожелаем удачи новому-старому проекту!

yp2cgz23o0cw2cug4w17sz0huisn14jt (1).jpg

К слову, с драмтеатром оказалась связана еще одна приятная новость: именно здесь накануне состоялось торжественное открытие ежегодного фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче». По красной дорожке прошли члены жюри, участники и гости смотра — Аня Чиповская, Роман Евдокимов, Евгений Сангаджиев, Михаил Врубель, Игорь Толстунов, Андрей Прошкин, Илья Тилькин, Сабина Еремеева, Федор Бондарчук, Любовь Толкалина, Мария Михалкова-Кончаловская, Катерина Шпица, Марина Доможирова, Влад Канопка, Макар Хлебников и другие. Как проходило «звездное дефиле», показываем в нашем фоторепортаже.

0NVV8144.jpg

В сентябре 1990 года в Калининграде приключилась весьма необычная ситуация. «Вчера рано утром жители дома по улице Алябьева, 16, в Калининграде не смогли выйти из своих квартир. <…> Площадку пятого этажа занял совсем небезобидный гость — леопард». Как хищник оказался в подъезде многоэтажки, чем закончилась эта история, а также о чем еще писали в те дни местные газеты, рассказываем в обзоре публикаций местной прессы 35-летней давности.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Денис Туголуков, Юлия Власова / «Новый Калининград»

Есть мнение

Прямая линия. Постфактум

Журналист Оксана Майтакова о впечатлениях от второй прямой линии, которую провел на своем посту губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

