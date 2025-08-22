Вечерний @Калининград: снова о самокатах, топ домов и коммунальный «сюрприз»

Власти, похоже, решили всерьёз взяться за один из главных раздражителей населения Калининграда. Повышению безопасности езды на электросамокатах было посвящено совещание в региональном правительстве в минувший четверг. Чем популярнее становятся средства индивидуальной мобильности, тем больше неприятностей они приносят, ведь ответственно относиться к передвижению на этом виде транспорта готовы далеко не все. Представители бизнеса, правительства, горадминистрации, а также правоохранители обсудили, какие меры можно принять для снижения числа ДТП. За ходом дискуссии наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

Продолжаем экскурсию по бывшему району Понарт — южному предместью Кёнигсберга, ставшему частью города в 1905 году. Сегодня исторический район включает в себя улицы Павлика Морозова, Киевскую, Судостроительную, Коммунистическую, Беговую, Тихорецкую, Летнюю, Тобольскую и другие.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» в поисках самых дорогих домов, выставленных на продажу в регионе, вернулась в Багратионовский округ. Годом ранее верхним пределом там были 40 млн рублей. На этот раз объекты с самой высокой ценой «уложились» в пределы от 12 до 20 млн. За эту стоимость вам может достаться «дом-замок» или немецкая усадьба с бомбоубежищем, в которой проживал командир воинской части. А в придачу — богатый грибами, ягодами и зверем лес. Подробности — в нашем обзоре.

Не самый приятный «сюрприз» ожидает жителей «некоторых домов» южной части Калининграда перед 1 сентября. В связи с внеплановым ремонтом ТЭЦ-2 горячую воду собираются отключить с 25 по 31 августа. Список тех самых «некоторых домов» состоит из 277 пунктов. Их жителям остаётся надеяться, что ремонтники уложатся в указанный срок, и в День знаний никому не придётся возиться с кастрюлями и тазиками.

