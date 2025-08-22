Непарадный, но живой Калининград-Кёнигсберг: экскурсия по Понарту, часть 2

Продолжаем экскурсию по бывшему району Понарт — южному предместью Кёнигсберга, ставшему частью города в 1905 году. Сегодня исторический район включает в себя улицы Павлика Морозова, Киевскую, Судостроительную, Коммунистическую, Беговую, Тихорецкую, Летнюю, Тобольскую и другие.

Первую часть экскурсии можно посмотреть по ссылке.

Мемориальный комплекс на братской могиле советских воинов на улице Киевской





Братская могила рядом с современным кинотеатром «Киноленд» появилась в ходе штурма Кёнигсберга. В 1952 году на её месте был установлен скромный памятник. В 1971-м его заменил мемориальный комплекс, построенный по проекту архитектора Евгения Тронина.

Композиция лаконична, но выразительна: на бетонной стене, из которой как бы растет пятиметровая стела со звездой, закреплены два металлических профиля солдат, внизу — лавровая ветвь, слева и справа — даты 1941–1945. Перед стеной на возвышении расположены мемориальные плиты с фамилиями погибших. На окруженной цветником плите выгравирована эпитафия: «Здесь захоронены воины Советской армии, погибшие героической смертью при штурме города и крепости Кёнигсберг 9 апреля 1945 года».

По данным краеведческого портала prussia39.ru , в братской могиле было похоронено 690 военнослужащих. В июне 2016 года на территории воинского мемориала, западнее дорожки, ведущей к памятнику, захоронили останки ещё восьми советских воинов, эксгумированные из района бывшего населенного пункта Хох Каршау ().

Кстати, интересный факт : мемориал строился в том числе и на средства, которые были выручены от продажи металлолома, собранного школьниками Балтрайона.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы — бывшая кирха предместья Понарт





После того, как Шифердеккер развернул в Понарте свой пивной бизнес, население предместья, как уже отмечалось, начало стремительно расти. Вместе с ним увеличивалась и лютеранская община. Однако своей кирхи в Понарте долгое время не было, на службы приходилось ездить в Хабербергскую кирху.

Строить свою кирху начали в 1896 году. Земельный участок предоставила семья Грубер (в краеведческой литературе встречаются разные варианты написания фамилии — Губбер, Туберт), а деньги на строительство, что называется, собирали всем миром. Крупные суммы пожертвовал директор пивзавода Эдуард Шифердеккер — младший брат Иоганна Филиппа, возглавивший предприятие после смерти последнего, и староста общины — помещик Роберт Хоффман. Кроме того, государство предоставило субсидию в 20 тысяч марок.

Освящение кирхи состоялось 23 июля 1897 года. Балдур Кёстер в своей книге «Кёнигсберг. Сегодняшний Калининград. Архитектура немецкого времени» обращает внимание на некоторое сходство этой кирхи с построенной двумя годами позже по проекту Фридриха Хайтмана кирхи памяти Королевы Луизы (ныне театр кукол).

«В этой кирхе тоже есть эмпоры (приподнятые на колоннах или аркадах трибуны или галереи — прим. „Нового Калининграда“), расположенные только на одной стороне. Колокольня сдвинута набок — ближе к углу улицы. Ещё больше выдаётся по направлению к бывшей Бранденбургер-штрассе (ныне ул. Киевская) мощный, украшенный декоративными нишами фронтон, который повторяется на северной стороне. Здесь также есть контрфорсы (опорные выступающие конструкции, которые передают нагрузку от стен здания на фундамент), а окна украшены ажурным орнаментом. В общем и целом формы кирхи не отличаются жесткостью и вовсе не стремятся ввысь, они просто лишены „напряжения“. Особенно это проявляется при осмотре той стороны здания, которая выходит на Бранденбургер-штрассе».

Вначале, как писал в одной из своих работ краевед Анатолий Бахтин, в кирхе был установлен орган, подаренный иудейской общиной, а в 1929 году его заменили новым, работы фирмы Фуртвенглер и Хаммер из Ганновера. Вторая Мировая война не нанесла кирхе большого вреда. Внешне она мало изменилась с конца XIX века, единственное — потеряла установленный на крыше фонарь с высоким шпилем. Внутри же прошли радикальные перемены. От органа не осталось и следа, утрачены многие элементы декора. После войны сначала в бывшей кирхе был устроен склад, а потом её приспособили под спортивный зал судостроительного завода «Янтарь» — «Шторм». Это потребовало серьезной перепланировки: большие пространства разбили на отсеки поменьше, в усыпальнице Шифердеккера смонтировали котельную.

В начале 90-х, после того как здание было передано РПЦ и отремонтировано, у него начался новый, как представляется, куда более счастливый период жизни. Сейчас это Храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Прибалтийский судостроительный техникум — бывшая народная школа им. Шиллера





Обогнув храм, выходим на улицу Маршала Новикова, которая до 1985 года называлась Кровельной, а еще раньше — Шифердеккер-штрассе, в честь уже знакомых нам пивоваров. Улица эта совсем небольшая, но достопримечательностей на ней хватает. На Новикова, 1, нас встречает хорошо сохранившееся одноэтажное, построенное в стиле сельского дома здание с мансардой и выступающим на фасаде фонарем, завершенным балконом.

По данным краеведческого портала prussia39.ru, дом принадлежал евангелическому приходу района Понарт, на первом этаже находился зал для конфирмации и квартира священника, на втором — его бюро.

Рядом, на Новикова, 3-5 — бывшая народная школа для девочек им. Шиллера, построенная в 1900–1910 годах. Это массивное, но вместе с тем не лишенное изящества здание с высокой и сложной крышей и замысловатым декором на фасаде. В советское время оно тоже использовалось в качестве учебного заведения. Сначала там было ремесленное училище № 1 при заводе № 820 (ПСЗ «Янтарь»), потом — профессионально-техническое училище (ПТУ), профессиональный лицей. Сейчас в этом памятнике архитектуры размещается Прибалтийский судостроительный техникум.

Рядом с основным корпусом учебного заведения находится еще один, который представляет собой довольно живописное строение из красного кирпича с вальмовой черепичной крышей. Состоит оно из двух частей: двухэтажного корпуса и одноэтажного, но равного ему по высоте спортивного зала.

Бывшая кирха Святого Иосифа





Практически напротив техникума — по адресу ул. Маршала Новикова, 14 — притаилась, возможно, одна из самых малоизвестных калининградских достопримечательностей. Это католическая кирха святого Иосифа. Строительство началось в 1931 году. Первый камень был заложен в 10-е воскресенье после Троицы (2 августа) в 10-й год понтификата папы Пия XI. В 1933 году готовая кирха была освящена. Таким образом, это одно из последних построенных в Кёнигсберге культовых сооружений. Младше только, пожалуй, кирха Христа в Ратсхофе.

Стиль здания простой, можно даже сказать, аскетичный — близкий к набирающему популярность в те годы конструктивизму. Никаких излишеств архитектор Георг Шёнвальдер не предусмотрел, все, как говорится, по делу. Тем не менее здание (без учета появившихся после войны пристроек) получилось довольно стильным. Для 30-х годов прошлого века это, думается, вообще был прорыв. В ходе штурма Кёнигсберга в апреле 1945 года кирха потеряла часть крыши, но в целом неплохо сохранилась.

В советское время ее долго использовали как Дом культуры железнодорожников, установив перед центральным входом памятник Ленину. Потом, когда для работников КЖД был построен ДК на улице Железнодорожной, здание отдали «Горпромторгу», который приспособил его под склад. Насколько можно судить, таковым бывшая кирха святого Иосифа остается и поныне. Хотя никаких табличек на здании нет.

Балтийский рынок

С улицы Маршала Новикова выходим на параллельную ей Беговую, а затем — снова на Киевскую. Беговая, бывшая Дрейзе-штрассе, застроена главным образом небольшими двухэтажными домишками. Прямо скажем — не шедевры архитектуры, но в сочетании с мощенной булыжником дорогой и будучи отремонтированными, они выглядят очень мило, создавая особую атмосферу Кенигсберга времен Веймарской республики.

Ну а мы, выйдя на Киевскую, движемся к еще одному знаковому для Балтрайона объекту — Балтийскому рынку. Но долго задерживаться там не будем. Отметим только, что землю под рынок горисполком выделил в июне 1963 года, а в в эксплуатацию объект был сдан аж через десять лет — в мае 1973-го. И с этого момента он стал неотъемлемой частью Балтрайона. Назывался тогда рынок иначе — «Колхозный», но, пережив Советский Союз и поменяв название, не изменил своей сути. Там не только покупают и продают, там можно услышать самые последние новости, обменяться мнениями с соседями, на людей посмотреть, себя показать. Рынок не только кормит и поит, но еще объединяет, если угодно — социализирует.

В 2019 году рынок закрылся на реконструкцию, и жители района словно осиротели, как будто лишились хорошего доброго друга. В 2020 году обновленный рынок открылся вновь, и началась очередная, хочется верить, счастливая глава его жизни. Да и у балтрайоновцев, конечно, тоже.

Памятник Павлику Морозову





Сворачиваем с Киевской на улицу Павлика Морозова. В Кенигсберге она называлась Барбара-штрассе. В ноябре 1945 года ее переименовали в Складскую, а в августе 1946-го в Большую Кольцевую. Свое нынешнее имя улица получила в мае 1962 года, когда отмечалось сорокалетие пионерской организации.

Через десять лет, к полувековому юбилею пионерии, на этой улице был установлен бюст пионеру-герою работы скульптора Марии Постновой. Вот как описывал торжественное открытие «Калининградский комсомолец»: «Два года продолжалась боевая операция пионеров Балтийского района „Бюст героя“. Ребята активно участвовали в школьных воскресниках, собирали металлический лом и макулатуру, а заработанные деньги отчисляли в фонд строительства памятника Павлику Морозову».

Изначально бюст стоял в начале сквера — лицом к Киевской. В 80-х его перенесли на сегодняшнее место, повернув в сторону улицы Павлика Морозова.

Любопытно, что в текст таблички вкралась ошибка. Там написано, что это объект культурного наследия местного значения, установленный в 1981 году. Но мы теперь знаем, что это случилось на девять лет раньше.

Октябрьская площадь





С улицы Павлика Морозова сворачиваем на крохотную улицу Ольховую, которая раньше называлась Эрленвег (то есть, по сути, тоже Ольховая — прим. «Нового Калининграда»), и выходим на Октябрьскую площадь (бывшую Фихте-плац) — может быть, самую необычную в Калининграде.

Местные называют эту территорию «полянка», поскольку это просто зеленый пятачок с невысокими, построенными в 20-30-х годах домами. Дома эти весьма живописны, поэтому их очень любят киношники. Например, в сериале «Налет» с Владимиром Машковым в главной роли эта, как сейчас модно выражаться, локация, была выбрана для сцены погони. Очень получилось живо и динамично.

Но в целом место это тихое, к каким-то активным действиям располагающее мало. По полянке можно спокойно бродить, разглядывая симпатичные палисадники с цветами, которые выращивают местные жители у своих домов.

К достопримечательностям «полянки» безусловно можно отнести расположенные там немецкие бомбоубежища. В советское время они были заброшены, но открыты — неудивительно, что местная ребятня редко отказывала себе в удовольствии попутешествовать по подземным галереям. Да не только дети этим грешили. В итоге — полученные в темноте травмы, пьяные драки и антисанитария.

Поэтому решение властей заварить входы в бомбоубежища представляется весьма разумным.

Школа № 3 — бывшие народные школы имени Генриха Кляйсте и Иоганна Готлиба Фихте





Немного в стороне от «полянки» возвышается школа № 3, здание которой было построено в 1915 году. Вернее, это был целый комплекс зданий для двух школ — для девочек и мальчиков. Первая была названа в честь писателя Генриха Кляйсте (1777–1811), а вторая — в честь философа Иоганна Готлиба Фихте (1762–1814).

Изначально основное здание (где занимались мальчики) задумывалось как трехэтажное. Четвертый этаж был мансардный. Высокую вальмовую крышу украшала изящная башенка с часами и смотровой площадкой. То ли во время войны, то ли уже позже башенка рухнула. Мансардный этаж уже ближе к 50-м стал протекать, его разобрали, а потом просто, без затей, достроили обыкновенный четвертый этаж.

С бывшей школой для девочек это здание соединяется с помощью двухэтажной пристройки, в которой разместились спортивный и актовый залы.

Примечательно, что, по данным Государственного архива Калининградской области, школа № 3 приняла первых учеников уже в сентябре 1946 года. Но располагалась она на ул. Кровельной, в здании, мимо которого мы уже проходили. На Октябрьскую площадь школа № 3 переехала только к 1950-му году.

Здание является объектом культурного наследия. Сейчас там идет ремонт.

Мозаика на Киевской, 137





С Октябрьской площади по маленьким улочкам Осиновой (бывшая Эшенвег) и Фабричной (прежде — Праппельнер-штрассе) опять выходим на Киевскую и движемся через железнодорожный мост к дому № 137. Эта немецкая трехэтажка хранит одну удивительную тайну: на одной из её стен — мозаика на морскую тему. Её совсем недавно изготовил и установил мастер из Зеленоградска Павел Савельев по заказу регионального Фонда капремонта.

Важно подчеркнуть: это копия. Оригинал был снят со стены в 2021 году во время капремонта, и назад его «повесить» не удалось в силу ряда технических причин. Парадокс заключается в том, что долгое время не было понятно, кто изготовил первую мозаику. Архивных данных, пока, во всяком случае, не обнаружилось. Очевидцы, как это нередко бывает, путались в показаниях. Некоторые жильцы дома утверждали, например, что это украшение появилось на здании в 70-х годах прошлого века. Но это невозможно, потому что на мозаике при всей ее советской стилистике — российский триколор. А раз так, то раньше 1991 года эта работа появиться на стене дома не могла.

Толчок расследованию дала научный сотрудник Музея Мирового океана Галина Акимова, которая, просматривая старые журналы, совершенно неожиданно для себя нашла в в четвертом номере журнала «Декоративно-прикладное искусство» за 1983 год иллюстрации работ монументалистов, получивших премии Московского союза художников годом ранее. И среди них — мозаика, похожая на ту, что украшала дом на Киевской в Калининграде. Автор — Олег Осин. Там почти точно такая же мозаика. Только, разумеется, без российского флага.

Потом выяснилось, что мозаику изготовил мастер-самоучка Леонид Емельянов. Не исключено, что в качестве образца он использовал фотографию из упомянутого журнала. И, судя по всему, внес свой штрих — триколор. Таким образом, автор мозаики известен, тот, кто её изготовил, — тоже. Нет пока ответа на вопрос: «Зачем?»

Возможно, когда-нибудь мы узнаем, кто заказал Емельянову эту работу, кто её оплатил и какие цели при этом преследовал.

Парк имени Гагарина





Последний пункт нашего небольшого путешествия — парк имени Гагарина. О том, как он появился, можно узнать, прочитав заметку «Есть новый парк», которая была опубликована в «Калининградской правде» за 1 июля 1951 года.

«Две месяца назад в этот заросший сад пришли юноши и девушки с лопатами и кирками, топорами и граблями, — пишет корреспондент М. Григорьев. — Это были моряки торгового порта и слесари трамвайного депо, железнодорожники станции Калининград-сортировочная и столяры Ремстройконторы, рабочие паровозоремонтного завода, служащие учреждений Балтийского района. С тех пор каждый день рано поутру до работы или вечером сходились они сюда расчищать этот сад».

Конечно, эти люди заслуживают благодарности, однако справедливости ради стоит уточнить, что это был не «заросший сад», а кладбище Хабербергской евангелической общины.

В 1961 году, после первого полета человека в космос, парк получил имя Юрия Гагарина. Входная группа была оформлена соответствующим «космическим» образом. То есть в виде арки, свод которой венчает макет планеты с орбитой спутника. В советское время здесь кипела жизнь. Детвора каталась на разнообразных каруселях, молодежь отплясывала на танцплощадках и посещала кафе типа «стекляшка», пенсионеры резались в домино. Словом, получился обыкновенный советский парк культуры и отдыха со стандартным набором развлечений.

К началу 90-х он занемог и стал «умирать». В течение десятилетия аттракционы были разграблены, многочисленный гипсовые скульптуры физкультурниц и «девушек с веслами» — разбиты, танцплощадка закрылась. А бюст Гагарина вообще исчез. Есть версия, что кто-то забавы ради снес его с постамента и утопил в соседнем пруду.

В 1993 году парк зачем-то переименовали в «Балтийский». Однако в 2016-м по настоянию жителей района старое название было возвращено. Да и в целом эта территория стала, скажем так, возрождаться. Было проведено некоторое благоустройство, появились предназначенные для отдыха пространства, установлен новый памятник Гагарину. Словом, жизнь продолжается!

Наша прогулка на этом завершена. В следующий раз побродим по улочкам бывшего Амалиенау.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»