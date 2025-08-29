Вечерний @Калининград: Мировые часы, «оживление» руины и контраст Чехова

В Калининграде намерены отремонтировать городские часы «Древо времени», более известные как Мировые часы на улице Шевченко. Когда-то эти часы даже работали. Похоже, что калининградская администрация наконец захотела, чтобы на циферблате время всегда было точное, а не только два раза в день.

На работы по восстановлению выделили более 2 млн рублей. Будущему подрядчику предстоит отремонтировать основание и мозаичное панно, произвести ремонт самих часов, в том числе металлических конструкций и табличек. При проведении работ необходимо использовать «устойчивые к внешнему воздействию, лёгкие в уходе, вандалоустойчивые, имеющие длительный срок службы материалы».

Проект работ власти составляли с 2023 года. По крайней мере, именно тогда нашёлся подрядчик для составления всей необходимой документации за 814 тыс. рублей. Калининградский общественник Евгений Мосиенко сообщал «Новому Калининграду», что мозаика достопримечательности находилась в плачевном состоянии, на часах пропали некоторые таблички и оторвали металлические меридианы.

Пять городов Калининградской области в августе 2025 года победили в X Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Церемония награждения состоялась 21 августа в Казани в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений». На условиях софинансирования из бюджетов трёх уровней, а также с привлечением внебюджетных средств по итогам конкурса должны быть трансформированы общественные пространства. О том, как планируют преобразить площади, улицы и скверы, — в обзоре «Нового Калининграда».

Руины кирхи в посёлке Ярославское Гурьевского района, которые во второй половине 2023 года взяла под опеку сотрудница Службы госохраны объектов культурного наследия Мария Страхова, в минувшие выходные приняли первый фестиваль, на котором выступили хор храма мученицы Лидии, ансамбль Piccoli Band и квартет старинной музыки. Сама Мария Страхова назвала мероприятие официальным открытием пространства «эталонной эстетики руин» и сообщила «Новому Калининграду», что большую часть запланированных на объекте работ волонтёры уже выполнили.

В преддверии начала нового учебного года «Недвижимость Нового Калининграда» решила проверить, что происходит с ценами в сегменте аренды. Обзор студий, которые можно снять на длительный срок, подготовлен на основе анализа предложений сайтов «Авито», «Циан» и «Домклик». Стоимость месяца проживания в самых дорогих объектах — 45-60 тыс. рублей. Однако, если у вас есть дети, животные и вредные привычки, даже при готовности ежемесячно расставаться с такой суммой пустят вас не везде. Подробности — в нашем обзоре.

Театр имени Ленсовета представил на «Балтийских сезонах» постановку режиссера Анджея Бубеня «Чехов. Хочется жить». Корреспондент «Нового Калининграда» побывал на спектакле и попытался понять, нуждается ли Чехов в новом прочтении.

Текст: Денис Шелеметьев, фото: архив «Нового Калининграда», из презентаций проектов, предоставлено Марией Страховой, с сайтов avito.ru и cian.ru