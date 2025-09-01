Вечерний@Калининград: «Спасённая Европа», возвращение скульптуры и снова в школу

Вечером 1 сентября в калининградском парке Победы после почти полугодового ожидания открыли комплекс миниатюр «Спасённая Европа». Это историческое пространство, где воссозданы монументы советским воинам-освободителям, уничтоженные в Европе. На данный момент комплекс состоит из семи бронзовых миниатюр памятников советским солдатам и военачальникам, снесённых в Киеве, Клайпеде, Тарту, Риге, Варшаве, Софии и Праге. Однако в перспективе здесь появятся и другие памятные скульптуры.

«Когда я смотрел, как рушат памятник генералу Ватутину в Киеве, освободителю Украины фактически, я подумал: „Слава богу, что вдова генерала, Татьяна Романовна, не видит этого. Мама моя, дочь генерала, тоже этого не видела, потому что к этому времени она тоже ушла в мир иной“. Но когда я узнал, что у вас, в Калининграде, восстанавливают памятники полководцам, у меня в душе что-то перевернулось, радость наступила. Во всяком случае, эти генералы и маршалы вернулись к нам. Их пытались стереть с лица земли, ломать эти памятники, но они вернулись и символизируют тот мир, который советский солдат принёс Европе», — поделился присутствовавший на церемонии внук погибшего в апреле 1944 года от рук украинских националистов генерала армии Николая Ватутина Александр Ватутин.  Как проходило открытие «Спасенной Европы» в Калининграде — читайте в нашем фоторепортаже.

b4jmvrbnto8tldh08zw5m15s992yjpat (1).jpg

Яркой новостью понедельника стало известие о возвращении в Калининград произведения искусства работы художника и скульптора Германа Брахерта, которая считалась утраченной в годы Великой Отечественной войны. Речь идет о скульптуре «Танец», которую была создана мастером в далеком  1921 году и тогда же экспонировалась на 55-й выставке искусства в Кёнигсберге, организованной объединением Kunstverein. Вернуть творение Брахерта на историческую родину удалось калининградскому коллекционеру Сергею Попову. По его словам, выяснилось, что в послевоенные годы скульптура, найденная в развалинах Кенигсберга, была вывезена в Южно-Сахалинск, а с 1961 года до недавнего времени она находилась в Якутске. Историки называют возвращение «Танца» большим событием, которое еще предстоит оценить специалистам. А искусствоведы считают, что такого рода находка нуждается хотя бы во временном экспонировании. И с этим трудно поспорить.

chw1uw2s7vdjt895xj3sgfw8fzer4xhr (1).jpg

Бесспорно, значимым (а для кого-то и долгожданным) событием 1 сентября стало начало нового учебного года. День знаний в понедельник отметили во всех школах, лицеях и гимназиях региона. В Калининграде к учебе приступили более 70 тысяч учащихся, в первый раз за парты сели порядка 6 400 первоклассников. Открылся для школьников и новый корпус школы № 58 на ул. Благовещенской. 1–3 сентября ежегодно объявляются в школе «днями без рюкзаков». Их посвящают знакомству, общению и обсуждению летних впечатлений. Мы побывали на торжественной линейке в новой школе. Показываем, как это было.

62b6d67fdcabeb5321408bb7edefe5ec.jpg

Сентябрь — это не только начало «школьной страды» для детворы и их родителей, но еще и целый ряд всевозможных нововведений, которые повлияют на многие сферы жизни. О том, как бесплатно парковаться на платных муниципальных парковках, как назначить «доверенное лицо» для контроля за своими счетами и как раз и навсегда отказаться от спам-звонков, читайте в нашем обзоре

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»

