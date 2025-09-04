Вечерний@Калининград: жилье для приезжих, откровения органистов и настрой на уик-энд

Эксперты по недвижимости выяснили, что интерес к новостройкам в Калининграде в большинстве своем проявляют отнюдь не «аборигены», а жители других регионов. Причем в основном Москвы и Санкт-Петербурга. Что, пожалуй, неудивительно: цены на новое жилье в областном центре (а тем более на побережье) по карману сегодня весьма небольшой «прослойке» социума.

Впрочем, у аналитиков свое видение сложившейся ситуации: «Калининградская область многими воспринимается как „европейский анклав“ с мягким климатом и выходом к морю, что делает его интересным и для переезда, и для покупки инвестиционного жилья (под сдачу в аренду)». И здесь поневоле вспоминается анекдот про то, как опасно путать туризм с эмиграцией. Переезд жителя Москвы или Питера на ПМЖ в «европейский анклав» может оказаться далеко не таким пасторальным, как представляется при взгляде на рекламные буклеты турфирм. Но все это «новоселам» придется выяснять, что называется, опытным путем: сравнивая цены на продукты, качество и уровень медицины и, конечно, транспортную доступность (да-да, мы опять про субсидированные авиаперевозки). В общем, во избежание неприятных открытий, право, лучше предпочесть переезду вложение в «инвестиционное жилье». Которое можно сдавать если не туристам, то самим калининградцам, для которых покупка квартир в новостройках — «что-то на богатом».





Впрочем, с туристической точки зрения Калининградская область выглядит довольно неплохо. В частности, в плане насыщенностью культурными событиями. Так, в эти дни в Калининграде, к примеру, проходит XIV Международный конкурс органистов имени Микаэла Таривердиева (0+). Его заключительный этап собрал более 20 органистов из шести стран. На калининградскую землю прибыл даже «десант» из Южной Кореи и органистка из Нигерии. Чем привлекает музыкантов конкурс в Российском эксклаве и что ждет победителей — рассказываем в нашем материале





И еще о культурно-массовых мероприятиях, которые порадуют как туристов, так и «аборигенов». Городской пикник Kaliningrad Street Food в Королевском парке, День города в Зеленоградске, выставки во «Фридландских воротах» и Музее искусств, трибьют-концерты в «Бастионе» и «Квартирнике», выступления Олега Погудина, Александра Гиллярова и Игоря Талькова младшего в «Янтарь-холле» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем, как насыщенно и активно провести первые осенние выходные.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»