Вечерний@Калининград: газовая туманность, радужные перспективы и скромный турпоток

Никогда такого не было — и вот опять. Жильцы очередного дома обратились в редакцию «Нового Калининграда» с жалобами на коммунальщиков, оставивших их без газа, а заодно и горячего водоснабжения.
«Седьмого августа без предупреждения были срезаны газовые трубы по дому, — написали жители четырёхэтажки на 36 квартир по ул. Больничной, 21-25. — Причиной нам называют разрушенную при капитальном ремонте вентиляционную шахту. Работы по её восстановлению неизвестно начаты или нет, сроки возобновления подачи газа нам не сообщаются. Мы не можем получить внятную информацию и конкретные сроки ни от одной инстанции. Просим редакцию публично запросить официальные комментарии и обозначить сроки». В процессе общения с газовщиками, УК и Фондом капремонта выяснилось, что перспективы возвращения газа в злосчастный дом, прямо скажем, весьма туманны. В «Калининградгазификации» заявили, что вернут «голубое топливо» только после восстановления дымоотводящих и вентиляционных систем, подчеркнув, что все зависит от расторопности УК. В Фонде капремонта тоже кивают на УК, утверждая, что к приостановлению газоснабжения привело несвоевременное проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газопровода. Между тем у управляющей компании своя правда, в свете которой неприглядно выглядит как раз Фонд капремонта.
А пока суть да дело, споры да раздоры, заложниками ситуации по традиции остаются жильцы, которые все это время готовят еду и греют воду на электроплитках. И единственный совет, который им дают сегодня коммунальщики, — разжиться электрическими бойлерами. Потому что зима близко.
Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград» и РЦИ