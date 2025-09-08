Вечерний@Калининград: газовая туманность, радужные перспективы и скромный турпоток

Никогда такого не было — и вот опять. Жильцы очередного дома обратились в редакцию «Нового Калининграда» с жалобами на коммунальщиков, оставивших их без газа, а заодно и горячего водоснабжения.

«Седьмого августа без предупреждения были срезаны газовые трубы по дому, — написали жители четырёхэтажки на 36 квартир по ул. Больничной, 21-25. — Причиной нам называют разрушенную при капитальном ремонте вентиляционную шахту. Работы по её восстановлению неизвестно начаты или нет, сроки возобновления подачи газа нам не сообщаются. Мы не можем получить внятную информацию и конкретные сроки ни от одной инстанции. Просим редакцию публично запросить официальные комментарии и обозначить сроки». В процессе общения с газовщиками, УК и Фондом капремонта выяснилось, что перспективы возвращения газа в злосчастный дом, прямо скажем, весьма туманны. В «Калининградгазификации» заявили, что вернут «голубое топливо» только после восстановления дымоотводящих и вентиляционных систем, подчеркнув, что все зависит от расторопности УК. В Фонде капремонта тоже кивают на УК, утверждая, что к приостановлению газоснабжения привело несвоевременное проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газопровода. Между тем у управляющей компании своя правда, в свете которой неприглядно выглядит как раз Фонд капремонта. 

А пока суть да дело, споры да раздоры, заложниками ситуации по традиции остаются жильцы, которые все это время готовят еду и греют воду на электроплитках. И единственный совет, который им дают сегодня коммунальщики, —  разжиться электрическими бойлерами. Потому что зима близко.

7qzf7g6idg6x6qh6clzbemc4vvfj8kb7 (1).jpg

От туманных перспектив — к «радужным». По крайней мере, так оценивает ситуацию со строительством Русского центра искусства на Острове владелец акционерного общества «Молоко» Рустам Алиев, на средства которого возводится данный объект. «У нас всё замечательно, перспективы радужные, если сравнивать с какими-то калининградскими долгостроями, — заверил он. — Надеемся, что в конце следующего года сможем открыть двери Центра, как минимум показать постоянную экспозицию». На каком этапе находится строительство объекта — рассказываем в публикации.

6fdcag417nkxxpw9ssnlsn4425k3bdds.jpg

Отнюдь не радужными оказались итоги туристического сезона в Калининградской области. Прогнозы о наплыве туристов и росте турпотока на 15% не оправдались. Вернее, оправдались лишь на треть. Даже разлив мазута в Анапе не спровоцировал паломничества отдыхающих в направлении на калининградского побережья. Министр туризма Андрей Ермак грешит на погоду. «Сейчас отдыхающие смотрят прогноз погоды. Если дожди, то меняют свои планы и не летят в Калининград — летят в какой-то другой регион, где с погодой получше. Вот, мне кажется, это основная причина того, чтобы мы не получили тех цифр, о которых думали», — сказал он. И добавил, что, возможно, «для кого-то определяющим фактором стала дороговизна билетов на самолёт».

Текст: Оксана Шевченко, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград» и РЦИ

