Вечерний @Калининград: сантиметры «Победы», наследие области и соцтеатр

Авиакомпании «Победа», требования которой к размерам ручной клади ранее были признаны незаконными, пришлось-таки их изменить. Ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места для неё увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см. К списку вещей, разрешённых к провозу на борту сверх ручной клади, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, а размеры пакета с товарами из Duty Free увеличены с 10×10×5 см до 24×32×10 см. При этом основные правила провоза ручной клади «Победы», предполагающие, что в салон можно взять любое количество вещей при условии, что они помещаются в калибратор габаритами 36×30×27 см, остаются прежними.





В еженедельном обзоре вакансий, опубликованных в разделе «Работа» «Нового Калининграда», мы проанализировали свежие предложения в разных сферах. По традиции мы изучаем высокооплачиваемые и низкооплачиваемые варианты для квалифицированного персонала, рабочих, соискателей без опыта и т.п. На этой неделе топ высокооплачиваемых вакансий возглавили начальник цеха, водитель-экспедитор, ветеринар, слесарь, специалист по закупкам и менеджер по продажам.

Российский журнал «Наше наследие» представил в Музее Мирового океана выпуск, посвящённый Калининградской области. Как прошла презентация номера и кого московская редакция для него выбрала — в публикации «Нового Калининграда».

В Калининградской области общественные организации ЮЛА и «Становление» несколько лет реализуют проект социального театра, используя театральные технологии для социальной работы с зависимыми, сложными подростками и их семьями. В творческом портфолио организаций уже около десятка «психотерапевтических» спектаклей, поставленных в различных жанрах социального театра на самые разные темы (16+). Что это за технология, разбирался Александр Адерихин.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»