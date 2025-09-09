Авиакомпания «Победа» после решения суда изменила правила провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») изменила правила провоза ручной клади, которые предлагаются пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами (ФАП-82). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на перевозчика.

Ручная кладь больше не ограничена по весу, а габариты одного места для нее увеличены с 4×36×30 см до 15×36×30 см. К списку вещей, разрешённых к провозу на борту сверх ручной клади по ФАП-82, добавлены ноутбук или планшет в мягком чехле и зонт-трость, а размеры пакета с товарами из «DUTY FREE» увеличены с 10×10×5 см до 24×32×10 см. При этом основные правила провоза ручной клади «Победы», предполагающие, что в салон можно взять любое количество вещей при условии, что они помещаются в калибратор габаритами 36×30×27 см, остаются прежними.

«Габариты провоза основной ручной клади рекомендованы производителем наших воздушных судов — компанией „Boeing“ — и рассчитаны исходя из деления объема багажных полок Boeing-737-800 на число пассажирских кресел. Это позволяет обеспечивать комфортное размещение клиентов при высокой загрузке рейсов — 95%, а на многих направлениях — 100%», — пояснил генеральный директор «Победы» Дмитрий Тыщук.

Отметим, что в мае этого года Щербинский районный суд Москвы по иску прокуратуры признал незаконными требования «Победы» к размерам ручной клади. По результатам проверки Московской межрегиональной транспортный прокуратуры было установлено, что размеры, применяемые компанией по ФАП-82, были существенно сокращены (до ширины 4 см), что фактически не позволяло провозить находящиеся при пассажирах вещи.