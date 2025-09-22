Вечерний @Калининград: ещё раз про газ, мост от Канта и «Август» с Кологривым

​​АО «Калининградгазификация» стало монополистом в сфере техобслуживания газового оборудования в регионе более полутора лет назад. О том, что договор с компанией должны были заключить все пользователи того самого оборудования, сообщали, казалось бы, из каждого утюга (как и о последствиях отсутствия такого договора). Однако газовая тема по-прежнему не теряет своей актуальности. По состоянию на середину сентября в Калининграде и других городах области газоснабжение было приостановлено в 311 квартирах 28 многоквартирных домов. У кого-то не работает только газовая плита, а у кого-то нет теперь и горячей воды. А впереди зима. «Новый Калининград» обсудил сложившуюся ситуацию с заместителем генерального директора по эксплуатации АО «Калининградгазификация» Андреем Гатилло.





Жюри XIV Международного архитектурного фестиваля «ЭкоБерег», проходившего в конце минувшей недели в Светлогорске, подвело итоги конкурса по разработке проекта туристической инфраструктуры в районе Филинской бухты. Первая премия и денежный приз в размере 500 тысяч рублей достался авторскому коллективу из Москвы за работу «Эко-парк „Гнёзда“».





В Калининграде в минувшие выходные прошёл премьерный показ фильма «Август» (16+), снятого по мотивам романа Владимира Богомолова о советской контрразведке «В августе 44-го» (авторское название «Момент истины»). «Август» — это уже четвертая экранизация. Режиссёр-постановщик Никита Высоцкий на премьерном показе определил свой фильм как динамичную историческую драму с элементами экшена и боевика, добавив, что это «очень смотрибельное кино». Он отметил, что зритель увидит «лучшую роль Никиты Кологривого, успевшего и посниматься, и пошалить в последние годы», а также «одну из лучших ролей Серёжи Безрукова».

В Калининграде приступили к установке арочного пролёта Философского моста. Он должен соединить Остров Канта с ул. Виктора Гюго, где расположен спорткомплекс «Юность». Сроки завершения работ неоднократно сдвигали, в последний раз — на конец октября 2025 года. В августе региональный минкульт сообщил, что разрешение на ввод моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года. Подробности — в фоторепортаже Юлии Власовой.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»