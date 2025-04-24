От «Юности» до Канта: в Калининграде монтируют арочный пролёт Философского моста (фото)

В Калининграде приступили к установке арочного пролёта Философского моста. Он должен соединить Остров Канта с ул. Виктора Гюго, где расположен спорткомплекс «Юность».



Строительством Философского моста занимается компания «Спецмост». Заказчик — благотворительный фонд «Благоустройство и взаимопомощь». Стоимость строительства — 585 млн рублей, из которых 150 млн оплачивает инвестор проекта «Сбер», остальные средства распределены между бюджетами разных уровней.

Предыдущий подрядчик — «АБЗ-Дорстрой», с которым был заключён контракт стоимостью 173,7 млн рублей — сообщил в 2021 году, что из-за обнаруженных руин городской стены Кнайпхофа сроки завершения работ сдвигаются. Впоследствии с фирмой расторгли контракт. Руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов отметил, что руины, вероятно, законсервируют.

В феврале 2022 года компания «Мост» из группы АФК «Система» стала победителем конкурса на корректировку проектной документации по строительству моста на остров Канта (цена контракта составила 8,1 млн рублей). Документация прошла экспертизу в июле 2023 года. В ноябре того же года администрация Калининграда заключила соглашение с «Благоустройством и взаимопомощью» о предоставлении субсидии на строительство.

В марте 2024 года конкурс на право заключения контракта на строительство моста выиграла его единственный участник — компания «Спецмост». Она успешно прошла проверку на финансовую устойчивость, которую провёл инвестор проекта.

В третьей декаде июня подрядчик должен был приступить к строительству, однако начать работы вовремя не получилось из-за нереста рыбы и просьб отельеров не шуметь в пик турсезона. В итоге приступить к строительству смогли в конце июля 2024-го.

В первую очередь было возведено здание управления разводкой моста. К октябрю 2024 года работы были выполнены на 10%. Отставание от графика подрядчик объяснял сложностями с доставкой грузов. Завершить строительство планировали сначала к юбилею Канта, затем — к 1 июня 2025-го. В конце апреля 2025 года стало известно, что завершить строительство планируют в конце сентября. Позднее срок снова сдвинули — на этот раз до конца октября. В августе региональный минкульт сообщил, что разрешение на ввод моста в эксплуатацию должно быть получено до конца 2025 года.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»