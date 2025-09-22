Никита Высоцкий о премьере «Августа»: мы не отталкивались от прежних экранизаций (фото)

В Калининграде в минувшие выходные прошёл премьерный показ фильма «Август» (16+), снятого по мотивам романа Владимира Богомолова о советской контрразведке «В августе 44-го» (авторское название «Момент истины»). «Август» — это уже четвертая экранизация. Режиссёр-постановщик Никита Высоцкий на премьерном показе определил свой фильм как динамичную историческую драму с элементами экшена и боевика, добавив, что это «очень смотрибельное кино». Он отметил, что зритель увидит «лучшую роль Никиты Кологривого, успевшего и посниматься, и пошалить в последние годы», а также «одну из лучших ролей Серёжи Безрукова».

Что касается самой картины, то, как уверяет Высоцкий, её сюжет не похож ни на один из фильмов, снимавшихся ранее по роману Богомолова. Более того, у зрителей якобы «этот вопрос снимается с первых кадров», и они «увидят, что это совершенно особая история, которая будет удивлять и держать в напряжении».

«Никто не собирался никого переплёвывать, — заявил режиссёр. — Когда мы работали, мы не отталкивались от них [предыдущих экранизаций] и не пытались им следовать. Хорошая картина, где играли Галкин и Миронов. Но это совершенно другая картина, совершенно по-другому рассказана. Мне кажется, она очень современная, несмотря на то, что там речь идёт о том, что происходило больше 80 лет назад. Я не вижу в этом ничего страшного. Действительно, это был культовый роман, популярный в своё время и до сих пор. Я надеюсь, что после нашей картины будет всплеск интереса к этому роману Богомолова, который назывался „В августе 44-го“. Я думаю, мы не соревнуемся и не повторяем того, что у них получилось, не повторяем тех ошибок, которые есть в любой картине. Это совершенно самостоятельная работа. Прошло много лет, кино очень быстро развивается и не только технологически. Творческие возможности увеличиваются в связи с технической революцией, которую мы все переживаем».

Никита Высоцкий также отметил, что его команда выполнила своё обещание представить картину в Калининграде, потому что именно в Калининградской области прошла значительная часть съёмок.

«Те, кто будут смотреть, я думаю, узнают свой город. Мы хотим, чтобы отсюда, с самого запада, а потом до Курил, до Камчатки, до самого Дальнего востока эта картина прозвучала. Мне кажется, она того стоит», — добавил он.