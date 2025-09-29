Вечерний@Калининград: пчела против мёда, мусорные «призеры» и Кант как альтер эго

Нашумевшая на прошлой неделе история от ФСБ о задержании сотрудника правительства за донаты ВСУ получила свое продолжение. Сегодня в областном суде «Новому Калининграду» раскрыли подробности о личности задержанного чиновника. который, по данным ФСБ, уже является бывшим, хотя по-прежнему числится на сайте облправительства. Им оказался руководитель отдела по обеспечению деятельности координационных органов по вопросам правопорядка Владимир Литвинов.

По версии следствия, в декабре 2024 года он осуществил банковский перевод с карты украинского банка, зарегистрированной на его имя, на банковскую карту, используемую членами признанной террористической и запрещенной на территории РФ организации «Русский Добровольческий Корпус». Как уточнили в облсуде, Литвинов — военный пенсионер, который «длительное время работал в правительстве Калининградской области, имел доступ к сведениям, содержащим государственную тайну, имеет гражданство Украины и социальные связи в указанном государстве, о чем компетентным органам не сообщил». «Вишенкой на торте» стала информация о том, что «координатор вопросов правопорядка» в конце августа был арестован на 10 суток за мат в общественном месте. Хотя сам Литвинов утверждает, что «в указанное в протоколе время он находился в помещении УФСБ и давал объяснения, вел себя корректно, грубой нецензурной бранью не выражался».

Окончательную точку в этом неприглядном деле, само собой, поставит суд. Однако уже сегодня возникает немало вопросов по поводу кадровой политики на ДД,1 и не только. Учитывая военное прошлое поклонника и «спонсора» РДК.

Еще одной дурно пахнущей новостью понедельника стала информация о том, что Калининградская область по итогам прошлого года заняла отнюдь не почетное второе место по объёму бытовых отходов на душу населения. В среднем на одного жителя самого западного региона в год приходится 507,8 кг отходов. «Обойти» нас удалось только Магаданской области с 650,8 кг мусора на душу населения. На третьем месте «мусорного рейтинга» оказалась Чукотка. Но если золотой и бронзовый «призеры» вряд ли могут похвастаться внушительным турпотоком (скорее даже наоборот) и заслужили свои «лавры» своими силами, то калининградцам точно найдется на кого кивнуть. Хотя, возможно, в данном случае не лишним будет вспомнить и народную мудрость про соломинку и бревно в глазу.





И о хорошем. То есть о культуре. Художник Кафедрального собора Владимир Чиликин, который вот уже уже шесть лет водит экскурсии в образе Иммануила Канта, в интервью «Новому Калининграду» рассказал , каким был его путь «от дворника до творца» и как великий философ, чью могилу Чиликин поначалу посещал с метлой в руках, стал в итоге его альтер эго.

Текст: Оксана Шевченко, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»