Вечерний @Калининград: вода с душком, транспорт с ошибками, ж/д транзит, бензин

Летом жители Калининградской области вновь столкнулись с жёстким дефицитом мест в поездах на калининградском направлении — билеты раскупали в дни старта продаж (за три месяца до поездки), свободными зачастую оставались только купе для инвалидов. Как рассказали в областном правительстве в ответ на информационный запрос «Нового Калининграда», проблемы для железнодорожного транзита в регион искусственно создаёт Литовская Республика. Региональные власти продолжают взаимодействие с федеральными органами по вопросу увеличения частоты курсирования поездов на калининградском направлении. «С проблемой» работает и КЖД, увеличивая число поездов.

Калининградцы, как и многие другие жители крупных российских городов, в ближайшие годы столкнутся с растущими ограничениями на использование личных автомобилей на центральных улицах. Это событие должно проходить параллельно с развитием общественного транспорта, а также с ростом использования горожанами активной мобильности и микромобильности. Каким будет город ближайшего будущего и почему расширение дорог следует считать устаревшим подходом к развитию транспорта, калининградцам рассказал председатель Научно-технического совета комитета по развитию общественного транспорта Российской академии транспорта, кандидат технических наук Вадим Донченко (встреча с ним проходила 25 сентября в арт-пространстве «Сигнал»).

«Способствуют» отказу от личного транспорта и растущие цены на бензин. Как показал мониторинг цен на АЗС областного центра, за две недели подорожали все позиции. На двух АЗС не удалось обнаружить бензин АИ-92. При этом ни на одной из заправок, где этот бензин имелся в наличии, очередей не наблюдалось. Подробнее — в обзоре.

Жителей Калининграда, жаловавшихся в последнее время на запах тухлой рыбы от водопроводной воды, заверили, что она безопасна для использования. Такой комментарий дали в областном «Водоканале», добавив, что характерный «аромат» должен уйти «в ближайшие несколько дней». О проверке качества воды «аккредитованным учреждением» сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. По результатам исследований обещали принять меры «в рамках установленных полномочий».

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»