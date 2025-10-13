Вечерний @Калининград: в среднем по больнице, ЖКХ-сериал и победа над тленом

Публикуемые данные статистики, особенно касающиеся средних зарплат, часто вызывают вопросы, а порой и раздражение у читателей СМИ. В комментариях к подобным новостям регулярно вспоминают о средней температуре по больнице, а также о том, что все мы в среднем едим голубцы. Как же формируется этот показатель, кто отслеживает цены в магазинах и на рынках, кого считают туристами специалисты службы статистики и что сейчас происходит с демографическими показателями — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области Еленой Александровой.

«Сериал» с перекладкой теплотрассы на участке Горького-Озерова-Юношеской в Калининграде власти обещают завершить до конца октября. Работы, как следует из ответа замглавы горадминистрации Максима Федосеева на запрос «Нового Калининграда», застопорились из-за проблем с доставкой в регион стройматериалов. Ранее специально установленный информационный щит сообщал о том, что все работы, в том числе по благоустройству, должны были завершиться здесь до конца сентября.

В светлогорском «Янтарь-холле» 10 октября состоялось открытие VII Международного балтийского бизнес-форума «Вселенная бизнеса. Время Побед». На участие в мероприятии зарегистрировалось 4 тыс. человек. Они узнали о том, «как победить тлен, построив „красоту“ и бизнес на руинах», и многом другом. Подробности, фото и видео — в материале по ссылке.


Калининградский «Локомотив» обыграл тульскую «Тулицу» в первом домашнем матче нового сезона Суперлиги. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» 11 октября. Там побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.


Калининградцам представился шанс внести свой вклад в формирование пищевой цепи зоопарка. Учреждение обратилось к горожанам с просьбой приносить лотки от яиц. Тара становится домом, а заодно и «кормом» для несколько сотен трёхсантиметровых двупятнистых сверчков, которых, в свою очередь, поедают рептилии и прочие пресмыкающиеся. Передавать лотки можно через кассы зоопарка.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография пресс-службы Калининградского зоопарка

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Обсудить в ВКонтакте
Есть мнение

Есть мнение: с напором парового катка

Калининградский общественник Александр Панфилов о ситуации с общественным транспортом.

Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter