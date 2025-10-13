Вечерний @Калининград: в среднем по больнице, ЖКХ-сериал и победа над тленом

Публикуемые данные статистики, особенно касающиеся средних зарплат, часто вызывают вопросы, а порой и раздражение у читателей СМИ. В комментариях к подобным новостям регулярно вспоминают о средней температуре по больнице, а также о том, что все мы в среднем едим голубцы. Как же формируется этот показатель, кто отслеживает цены в магазинах и на рынках, кого считают туристами специалисты службы статистики и что сейчас происходит с демографическими показателями — об этом и многом другом «Новый Калининград» поговорил с руководителем территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области Еленой Александровой.

«Сериал» с перекладкой теплотрассы на участке Горького-Озерова-Юношеской в Калининграде власти обещают завершить до конца октября. Работы, как следует из ответа замглавы горадминистрации Максима Федосеева на запрос «Нового Калининграда», застопорились из-за проблем с доставкой в регион стройматериалов. Ранее специально установленный информационный щит сообщал о том, что все работы, в том числе по благоустройству, должны были завершиться здесь до конца сентября.

В светлогорском «Янтарь-холле» 10 октября состоялось открытие VII Международного балтийского бизнес-форума «Вселенная бизнеса. Время Побед». На участие в мероприятии зарегистрировалось 4 тыс. человек. Они узнали о том, «как победить тлен, построив „красоту“ и бизнес на руинах», и многом другом. Подробности, фото и видео — в материале по ссылке.





Калининградский «Локомотив» обыграл тульскую «Тулицу» в первом домашнем матче нового сезона Суперлиги. Игра прошла во дворце спорта «Янтарный» 11 октября. Там побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Калининградцам представился шанс внести свой вклад в формирование пищевой цепи зоопарка. Учреждение обратилось к горожанам с просьбой приносить лотки от яиц. Тара становится домом, а заодно и «кормом» для несколько сотен трёхсантиметровых двупятнистых сверчков, которых, в свою очередь, поедают рептилии и прочие пресмыкающиеся. Передавать лотки можно через кассы зоопарка.

Текст: Мария Власенкова, фото: «Новый Калининград»; в материале также использована фотография пресс-службы Калининградского зоопарка