Вечерний@Калининград: думы артистов, проблемы льготников, силовики и велодорожка

В Калининградской области всерьез взялись за уличных артистов. На этой неделе депутаты Заксобрания утвердили сразу в двух чтениях законопроекты, которые регламентируют деятельность исполнителей и вводят для них штрафы. Разработку правил отдают на откуп муниципалитетам, не устанавливая для них никаких рамочных правил. Нововведения должны вступить в силу уже с 1 января 2026 года. Однако сами артисты пока находятся в полном неведении, поскольку региональный закон позволяет трактовать его слишком широко: даже спикер Заксобрания Андрей Кропоткин дал понять, что правила будут касаться и дворовых музыкантов, которые поют под гитару на лавочках у дома. Инициатор закона прокуратура, а за ней следом и областные депутаты широким жестом отдали уличных артистов «на растерзание» местным администрациям и райсоветам, судя по всему, даже не проконсультировавшись с самими музыкантами, певцами, чтецами, танцорами и «представителями иных творческих направлений». Хотя перегибы, как известно, как раз случаются на местах. «Новый Калининград» решил восполнить пробел и поинтересовался у самих уличных музыкантов, чего они ждут от нововведений. Читайте публикацию на нашем сайте по ссылке. Надеемся, что публикацию также прочитают в муниципалитетах и создадут совместные рабочие группы, чтобы обсудить правила с самими артистами.

У льготников в Калининграде вновь возникли проблемы с получением легочных препаратов определенной дозировки, предназначенных для астматиков. Местный житель пожаловался в редакцию на отсутствие препаратов «Будесонид», «Фарматерол», и «Сальбутамол». «В аптеке, где я получаю лекарства по льготному рецепту, мне сказали, что с сентября многих лекарств нет ни для федеральных, ни для региональных льготников. На горячей линии по обеспечению лекарствами мне заявили, что данные препараты на складе якобы есть, но в другой дозировке, которая в два раза меньше. Нужной же мне дозировки нет, и неизвестно, когда лекарство появится. Как мне пояснили, препарат должен быть заказан посредством аукциона, который пока еще даже не проводится. Когда же аукцион стартует, предварительно, он займет около 10 дней, потом еще месяц ждать поставку — в общем, сроки внушительные, а у меня лекарства осталось на две недели максимум. Мне предложили поменять рецепт в поликлинике на другую дозировку и просто чаще пользоваться препаратом», — рассказал собеседник.

В региональном минздраве признали наличие проблемы, но заверили, что ситуация с лекарствами должна разрешиться «в самое ближайшее время». «В текущем году вступили в силу новые клинические рекомендации, обозначившие дополнительный объем препаратов по различным нозологиям, в связи с чем в аптеках был увеличен отпуск лекарственных препаратов для льготников. Также частично изменился и сам перечень медикаментов, что повлекло за собой необходимость в дополнительной закупке препаратов. По поручению губернатора было издано распоряжение о дополнительном выделении 250 млн рублей на приобретение лекарств для льготников из регионального бюджета», — сообщили в минздраве. В общем, хотели как лучше, а получилось, как всегда. И никто, как обычно, не виноват.

Правоохранительные органы продолжают приходить с обысками и проверками в разные учреждения. Так, в национальном парке «Куршская коса» в четверг прошли проверки. «По информации сотрудников Национального парка „Куршская коса“ в их помещениях ФСБ проводят обыски», — говорилось в сообщении, отправленном в разные редакции региональных СМИ с электронной почты организации «Зеленый фронт». Представители организации предположили, что проверку могут быть связаны «с хищениями бюджетных средств при строительстве велодорожки в национальном парке».

В учреждении «Новому Калининграду» подтвердили информацию о проверках. «Действительно, 23 октября правоохранительные органы начали проверку документации ООО ПСК „Луч“, подрядчика национального парка по реализации проекта „Куршский велотракт“. Мы оказываем им содействие», — сообщили в пресс-службе национального парка. «ПСК «Луч» из Москвы занимается строительством «Куршского велотракта» на территории национального парка «Куршская коса». Контракт с компанией был заключен летом 2022 года на сумму 402,5 млн рублей (первоначальная цена контракта составляла 408,7 млн рублей). Изначально объект планировали завершить до конца 2023-го, однако сроки сдачи неоднократно переносили. Общая протяженность объекта должна составить 44 километра (от КПП до поселка Морское). Оперативно получить комментарий ООО «ПСК „Луч“» не удалось.

Это уже не первый визит силовиков в государственные и муниципальные учреждения и органы власти. За последнее время подобные новости стали появляться так часто, что к ним начинаешь привыкать. Тем более, что никого до сих пор так и не посадили.

Матч «Локомотива» и московского «Динамо» в ДС «Янтарный», выступления Ay Yola в «Ялте» и Найка Борзова на «Вагонке», трибьют-концерты в «Лондоне» и «Бастионе», фестиваль «Острова» в музеях города и фестиваль осознанного потребления в «Понарте» — в традиционном обзоре «Афиши Нового Калининграда» рассказываем о самых интересных событиях грядущих выходных. Читайте по ссылке.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Виталий Невар, Юлия Власова / «Новый Калининград»