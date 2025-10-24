Вечерний@Калининград: имитация обсуждений, глава-кинопродюссер и арендный вопрос

На какие только ухищрения ни идут власти, когда им нужно во что бы то ни стало добиться желаемого, при этом оставаясь в рамках закона. В таких случаях даже стандартные, казалось бы, процедуры, волшебным образом «трансформируются» в интересах чиновников. Подобная ситуация сейчас происходит с общественными обсуждениями проекта поправок в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы.

Конечная цель изменений документа — реконструкция участка проспекта Победы, в рамках которого власти хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить проезжую часть для автомобилей до четырёх полос. Между тем реализации этих планов активно пытаются помещать общественники, которые надеются сохранить на данном участке некогда существовавший трамвайный маршрут. Однако при попытке поучаствовать в общественных обсуждениях активисты выяснили, что сделать это не так-то просто. «Правом голоса» наделены только постоянно проживающие на обсуждаемой территории горожане, а также правообладатели находящихся в ее границах земельных участков и расположенных на них объектов капитального строительства. Остальных же жителей Калининграда и области, которых также затрагивает судьба проспекта Победы, от обсуждений попросту отлучили. Помимо этого, власти постарались еще и максимально сократить период сбора мнений: хотя формально общественные обсуждения стартовали 8 октября, необходимая документация была «опубличена» лишь 9 дней спустя. То есть фактически у и без того максимально ограниченного круга горожан осталось всего десять дней до 27 октября на то, чтобы внести свои предложения. В свете всего этого вопрос о реальной заинтересованности властей в сборе мнений жителей насчет «трансформации» генплана выглядит скорее риторическим. А сами обсуждения напоминают откровенную имитацию.





В пятницу, 24 октября, Аркадий Данилов избавился от приставки и.о., возглавив администрацию Советска и став заодно главой города. В прошлом же сегодняшний чиновник был кинопродюсером, правда, не совсем удачливым, учитывая, что, по крайней мере, еще в июле часть его зарплаты удерживали из-за долгов. «Новый Калининград» выяснил, чем новый глава Советска собирается заняться в первую очередь, помог ли ему избраться бэкграунд кинопродюсера и разрешилась ли проблема «киношного» долга.

На этой неделе «Недвижимость Нового Калининграда» закончила исследовать рынок долгосрочной аренды Зеленоградска, изучив предложения трёхкомнатных квартир. Самые дорогие варианты обойдутся в 50 – 80 тысяч рублей в месяц. За эту стоимость можно поселиться в трёх минутах ходьбы от моря или в исторической части города. Вдобавок ко всему необходимому для комфортного проживания обещают ещё и физнагрузки для поддержания формы. Подробности — в нашем обзоре.