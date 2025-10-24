Обсуждения, «которых нет»: как горвласти меняют Генплан без мнения горожан

0 0

В Калининграде до 27 октября проходят общественные обсуждения проекта изменений в Генеральный план городского округа. Речь идёт о «части Калининграда в границах элементов планировочной структуры — участков проспекта Победы от ул. Каштановая аллея до ул. Кутузова, от ул. Кутузова до ул. Радищева, от ул. Радищева до ш. Балтийского». «Новый Калининград» разбирался, что могут дать изменения Генплана и кто может участвовать в обсуждениях.



Министерство градостроительной политики Калининградской области ещё в августе инициировало поправки в генплан Калининграда для участка на проспекте Победы. В самом приказе про суть изменений ничего не говорилось, поэтому для прояснения ситуации редакции пришлось направлять запросы на получение информации сначала в правительство, а потом и в мэрию Калининграда. В итоге выяснилось: изменения необходимы, чтобы формально «легализовать» контракт на разработку проектно-сметной документации реконструкции участка проспекта Победы. Речь о проекте, в рамках которого власти хотят ликвидировать выделенный под трамвайные пути земельный участок и расширить проезжую часть для автомобилей до четырёх полос. За сохранение трамвайной выделенки уже год бьются калининградские общественники и местные жители, поскольку уверены: пока что вернуть трамвай на проспект Победы вполне возможно. Тем более что бывшее кольцо трамвая-«четверки» — «Станция „Октябрьская“» — вовсе не застроено, как утверждали горвласти, и вполне может быть использовано по прямому назначению после модернизации инфраструктуры — рельсов. А вот после того, как выделенку уберут и проезжую часть для автомобилей расширят, будет уже поздно.

Проспект Победы — для машин: зачем власти снова меняют генплан Калининграда

Формально общественные обсуждения по изменениям в генплан стартовали 8 октября. Однако вся документация появилась на сайте горадминистрации и на «экспозициях» в МФЦ на пл. Победы и библиотеке на ул. Чехова лишь 17 октября. Жителям дали всего десять дней до 27 октября на то, чтобы внести свои предложения. Более того, оказалось, что принять участие в обсуждениях (они носят в основном заочный формат) могут не все. Как говорится в соответствующем оповещении горвластей, таким правом наделены только «граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства». То есть остальных жителей Калининграда и области, которых также затрагивает судьба проспекта Победы, от обсуждений отлучили.

Участок проспекта Победы с пока еще существующей выделенной полосой для трамваев

На сайте горадминистрации 17 октября был опубликован проект внесения изменений — так называемые «материалы в текстовой форме». Оказалось, что его разработкой занималась «ГК-групп» из Татарстана. И Генплан Калининграда меняют... «в целях приведения в соответствие с программными документами (Адресная инвестиционная программа городского округа „Город Калининград“ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг., Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа „Город Калининград“ на 2017-2035 годы, утвержденная решением городского Совета депутатов Калининграда от 25.12.2017 № 343 в последующих редакциях)». «Территория, в отношении которой вносятся изменения в Генеральный план, расположена в центральной части. Представлена исключительно зонами транспортной инфраструктуры (по последней утвержденной редакции генерального плана от 17.06.2024 № 197)», — говорится в документе.

Также разработчики из Татарстана обращают внимание на то, что реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева «может оказать значительное влияние на комплексное развитие города, затрагивая экономику, транспортную инфраструктуру, социальную сферу и экологию». Правда, затем в документации идут довольно общие фразы о том, как именно может измениться развитие города. Причем формулировки похожи на те, что обычно формирует нейросеть:

«Экономическое развитие

— Стимулирование инвестиций: улучшение дорожной инфраструктуры делает город более привлекательным для бизнеса и туризма, что может привести к росту экономической активности.

— Снижение логистических издержек: уменьшение заторов и улучшение транспортной доступности положительно скажется на работе предприятий и торговых сетей.

— Рост стоимости недвижимости: районы с обновлёнными дорогами могут стать более престижными, что повысит цены на жильё и коммерческую недвижимость.

Транспортная инфраструктура

— Улучшение пропускной способности: реконструкция дорог снизит загруженность, сократит время в пути и уменьшит аварийность.

— Развитие общественного транспорта: возможность выделенных полос для автобусов и троллейбусов повысит эффективность общественного транспорта.

— Интеграция с другими видами транспорта: модернизация дорог может сопровождаться улучшением пешеходной и велоинфраструктуры, что сделает город более удобным для разных групп населения.

Социальные аспекты

— Повышение качества жизни: уменьшение пробок и шума улучшит экологическую обстановку в жилых районах.

— Доступность социальных объектов: лучшая транспортная связанность облегчит доступ к больницам, школам и культурным учреждениям.

— Снижение социального неравенства: улучшение дорог в отдалённых районах сократит их изолированность от центра.

Экологические последствия

— Снижение вредных выбросов: уменьшение заторов приведёт к сокращению выхлопных газов.

— Озеленение и дренажные системы: современные проекты реконструкции могут включать экологические решения (ливнёвки, шумозащитные экраны, зелёные зоны).

— Риски для природы: увеличение трафика может негативно сказаться на некоторых районах, если не будут учтены экологические нормы. Проблемы и риски

— Временные неудобства: долгие сроки реконструкции могут вызвать недовольство жителей и бизнеса.

«Реконструкция дорог в Калининграде при грамотном планировании может стать драйвером комплексного развития города, улучшив транспортную доступность, экологию и качество жизни. Учитывая вышеизложенное, считаем возможным, в целях приведения Генерального плана в соответствие с программными документами, а также для обеспечения размещения объекта местного значения, дополнить проект данным мероприятием „Реконструкция участка проспекта Победы от улицы Кутузова до улицы Радищева в г. Калининграде“», — делают вывод разработчики из Татарстана.

Калининградцы год назад собрали больше трех тысяч подписей за возвращение трамвая на проспект Победы

Калининградский общественник Александр Панфилов (при помощи местных активистов собравший в прошлом году три тысячи подписей за сохранение трамвая на проспекте Победы) решил принять участие в обсуждениях, тем более что он является жителем проспекта Победы — то есть тем самым калининградцем, который имеет право в них участвовать и который заинтересован в здоровой экологической обстановке около своего дома, развитии транспорта, экономики и проч.

Панфилов обратил внимание, что в представленном разработчиками «обосновании» нет расчётов, цифр, «зато есть мысли, что расширенная дорога снизит социальное неравенство, улучшит качество жизни и экологию». «На самом деле всё будет ровно наоборот: резко увеличится транзитный трафик, рост ДТП и загрязнения воздуха, шума, падение качества жизни и стоимости жилья, — уверен он. — Сейчас получается, что при подозрении в махинациях с двумя скамейками можно оказаться под следствием, а целенаправленное разрушение трамвайной инфраструктуры может продолжаться даже после поручения федерального центра такую инфраструктуру восстановить».

Активист побывал на очной консультации на экспозиции проекта и выяснил, что... участвовать в обсуждениях он тоже не имеет права, хоть и живет на проспекте Победы. «Замечания и предложения к как бы обсуждениям могут подать только жильцы домов, чьи участки заходят в зону транспортной инфраструктуры, — рассказал Панфилов по итогу „консультаций“ с чиновниками. — Дома там есть, просто никто из жителей на отрезке от Кутузова до Радищева, по утверждению чиновников, не может подать замечания/предложения. Так что шах и мат вам, горожане».

Панфилов считает, что раз проспект Победы называют улицей общегородского значения, то есть ею пользуется неограниченный круг лиц, то и высказываться, вносить предложения имеют право все калининградцы. Однако увы. «Получается, что из истории про общественные обсуждения на проспекте Победы убрали и общество, и обсуждения, — говорит он. — К тому же информацию выдают порционно, постепенно сдвигая окно нормальности. Вот и сейчас администрация Калининграда заверяет, что это всего лишь технический момент — необходимо на уровне генплана разделить длинный проспект Победы на три части. Для чего? Чтобы работать с одной из них, той, что лежит между ул. Кутузова и ул. Радищева. Что там будет? Ответ скрывается под размытым словом „реконструкция“, которое потом можно будет истолковать как угодно».

Стоит напомнить, что Генеральный план — это основной документ территориального планирования, определяющий долгосрочную стратегию развития города (на 20 лет и более). Обычно это адресную программу формируют под нужды Генплана, а не Генплан перекраивают под краткосрочные программы или интересы застройщиков, делая из него лоскутное одеяло. Но в Калининграде почему-то получается всё наоборот — это показала и история с точечной застройкой на проспекте Победы, 8 (где возводит дом сестра спикера Заксобрания Андрея Кропоткина), и с территорией Острова, где поэтапно разрешают высотное строительство, и с территорией бывшей «Дариты», из генплана развития которой «выбросили» социальные объекты и уменьшили площадь зеленой зоны. Причем в большинстве случаев делается это без участия горожан либо их мнение не учитывается вовсе.



Дополнено: глава администрации Калининграда Елена Дятлова объяснила, почему в общественных обсуждениях по проспекту Победы участвуют только жители проспекта Победа, хотя улицей пользуются и другие жители:

«Потому что ровно так написано сегодня в нормативке, которая определена положением, утвержденным решением горсовета, — пояснила Дятлова. — В решении горсовета с отсылкой на норму Градостроительного кодекса написано, что в этом случае участниками общественных обсуждений являются граждане, которые постоянно проживают на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, либо правообладатели объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территории. Это нормы законодательства. Администрация города Калининграда является органом исполнительной власти, поэтому исполняет то, что написано в нормативных правовых актах».

Решения о расширении проезжей части на проспекте Победы на текущий момент, как уверяет чиновница, не принято, так как власти ожидают мнения жителей.

Текст: Оксана Майтакова, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград», предоставлены Александром Панфиловым